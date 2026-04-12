Не всі роки однаково вигідні: який стаж краще врахувати під час виходу на пенсію

Щоб вийти на пенсію в Україні людині у 2026 році необхідно мати від 15 до 33 років страхового стажу, залежно від віку. Але важливо правильно обрати роки для обчислення виплат, аби їх розмір був більшим.

Як правильно обрати стаж для пенсії?

Наразі Пенсійний фонд України для нарахування пенсії використовує відомості про зарплату з 1 липня 2000 року, йдеться у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Ця інформація вже є в електронних реєстрах. ПФУ бере до уваги саме ту заробітну плату, яка знаходиться у системі персоніфікованого обліку, тобто від липня 2 000 року.

Однак українці у деяких випадках мають право самостійно обирати роки стажу для нарахування пенсії. Адже це зрештою може вплинути на кінцеву суму виплат.

Більш ранні періоди роботи ПФУ може врахувати:

якщо майбутній пенсіонер особисто висловив таке бажання;

якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше ніж 5 років.

Людина може обрати будь-які 5 років зі страхового стажу до 1 липня 2 000 року, які врахують під час обчислення розміру пенсії. Роботу потрібно підтвердити довідками.

Як зазначив експерт з пенсійного законодавства Сергій Коробкін, довідки про заробітну плату до 2 000 року приймають лише у тому разі, якщо їх підтверджують первинні бухгалтерські документи.

Можливості обрати періоди після 1 липня 2 000 року немає.

Якщо людина виходить на пенсію, наприклад, у 2026 році, Пенсійний фонд автоматично врахує заробітну плату за період 2000 – 2026,

– пояснив експерт.

Важливо! Подавати довідки про роботу вигідно пенсіонерам, які отримували високу зарплату у 1980 – 1990-х роках. Адже це може підвищити їхній середній коефіцієнт заробітку, а відповідно і розмір пенсії.

Чи врахують радянський стаж до пенсії?

У жовтні 2025 року уряд затвердив нові правила врахування радянського трудового стажу. Українці, які працювали у республіках колишнього СРСР до 1 січня 1992 року, можуть врахувати цей стаж для призначення пенсії в Україні, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Однак є умови для врахування радянського стажу:

Його врахують лише у тому разі, якщо людина може підтвердити документами періоди роботи.

Якщо інша країна не сплачує пенсію за той період, ці роки можна зарахувати в український страховий стаж.

Скільки стажу потрібно для пенсії?