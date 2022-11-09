Яким буде розмір субсидії цього опалювального сезону

За словами прем'єр-міністра України, майже 60% усіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Яким буде розмір субсидій цього опалювального сезону і чи вистачить коштів на всіх, читайте у тексті.

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Як заявив Денис Шмигаль опалювальний сезон в Україні розпочався, попри обстріли критичної інфраструктури, які вчиняє Росія. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес також триває.

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У п’яти областях рівень підключення до тепла становить, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%.

Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій,

– наголошує Шмигаль.

Що буде з субсидіями

В українському бюджеті достатньо коштів для найбільш вразливих верств населення як на цей рік, так і на наступний.

Відтак, субсидії отримують майже 2,5 мільйони домогосподарств. Ця кількість, за прогнозами, буде ще збільшуватися.

Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій,

– додав прем'єр-міністр.

Чи достатньо газу в українських сховищах

Станом на сьогодні Україна має в запасах 14,6 мільярдів кубічних метрів газу, з яких 98% — український газ, а 2% — належить нерезидентам.

Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє наразі закачувати газу більше, ніж його відбирають із газосховищ,

– каже Денис Шмигаль.

що державна компанія "Укргазвидобування" за 9 місяців цього року видобула майже 10 мільярдів кубічних метрів природного газу. А на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,5 мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

Як розповідає 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, запасів в Україні достатньо і цього може впритул вистачити. Проте є ризики, що й ні.

Повинен бути ще запас газ у нас, в разі непередбачуваних обставин. Тому тут питання поки відкрите,

– додав експерт.

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