ПФУ перерахує субсидії українців: коли зміняться суми допомоги

Українцям, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, скоро перерахують допомогу. Деякі громадяни навіть можуть втратити підтримку від держави.

Коли перерахують субсидію на комуналку?

Річ у тім, що субсидію в Україні розраховують окремо двічі на рік, повідомляють у Пенсійному фонді.

Розрахунок проводиться фактично на теплий та холодний періоди:

на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня;

на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня.

Вже у травні українці, котрі отримують житлові субсидії, дізнаються нові суми. Тобто після закінчення опалювального сезону 2025 – 2026 років у травні органи Пенсійного фонду визначать, чи мають домогосподарства право на житлову субсидію до 30 вересня.

Під час перерахунку працівники фонду враховуватимуть майновий стан членів родини:

наявність нерухомості (квартир, будинків);

автомобілі у власності;

депозити на рахунках;

придбання дорогих товарів.

Також звертають увагу на роботу дорослих членів сім'ї, сплату ними ЄСВ та перебування когось із членів родини за кордоном.

Важливо! Якщо змінилися відомості про майновий стан або склад домогосподарства, необхідно протягом 30 днів повідомити про це Пенсійний фонд.

Як розраховують розмір субсидії?

Розмір субсидії на неопалювальний період складає різницю між тарифом на комуналку без опалення та обов'язковим платежем для домогосподарства.

При цьому враховуються два показники:

розмір доходу за березень у вигляді пенсії;

або середньомісячний дохід сім'ї.

Якщо житлову субсидію призначають з початку неопалювального сезону, для розрахунку беруть середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року.

Житлова субсидія не призначається, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм та нормативів перевищує визначений для домогосподарства обов’язковий платіж, який розраховується за єдиною для всіх формулою і залежить від доходів домогосподарства,

– пояснили виданню Новини.LIVE у ПФУ.

Фото: Як розрахувати субсидію / ПФУ

Зауважте! Житлові субсидії неопалювальний сезон з травня призначать більшості одержувачів, які отримували її в опалювальний сезон, автоматично, на підставі наявної у ПФУ інформації,

Що ще потрібно знати про субсидії?