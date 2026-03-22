Ормузька протока відкрита, але не для всіх: після погроз Трампа Іран зробив заяву

Іран заявляє, що Ормузька протока відкрита для проходження суден, однак є обмеження для "ворогів" країни. Для інших кораблів головна умова – узгодження безпекових заходів.

Для кого Ормузька протока відкрита?

Про те, яку позицію щодо судноплавства встановив Іран, йдеться в повідомленні Reuters.

Дивіться також Дав Ірану 48 годин: Трамп поставив ультиматум щодо Ормузької протоки

Представник Ірану в Міжнародній морській організації Алі Мусаві зазначив, що країна готова до співпраці щодо безпекових заходів у Перській затоці.

Якщо судна не є "ворогами Ірану" або не пов'язані з ними – вони можуть вільно пройти протокою, за єдиної умови – узгодження безпекових процесів із Тегераном.

Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Однак повне припинення агресії, а також взаємна довіра є важливішими,

– сказав Мусаві.

Водночас він додав, що причина такого рішення – дії Ізраїлю та США.

Що відомо про закриття Ормузької протоки?

З початку березня, як відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, Іран закрив проходження Ормузькою протокою. Через це різко зросли ціни на нафту та пальне. Адже через протоку проходила п'ята частина всіх постачань нафтопродуктів. Для світової економіки це ризик, зокрема тому, що блокада шляху може виявитися тривалою.

Так, напередодні глави держав та урядів 7 країн виступили зі спільною заявою:

Німеччина;

Велика Британія;

Франція;

Італія;

Нідерланди;

Японія;

Канада.

Держави фактично засудили закриття Ормузької протоки Іраном. Однак висловили готовність допомогти:

Ми висловлюємо готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через протоку. Ми вітаємо зобов'язання країн, які займаються підготовчим плануванням,

– йдеться у заяві.

Зокрема представники країн закликали Тегеран припинити мінування акваторії та ракетні удари, щоб не перешкоджати комерційному судноплавству. Також у заяві зазначили, що обмеження протоки є загрозою та міжнародного миру й безпеки. Згадали й про удари по нафтогазових об'єктах та попросили тимчасове призупинення (мораторій) на них.

Які економічні наслідки через обмеження судноплавства протокою?