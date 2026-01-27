Комуналка під час блекаутів: які суми отримаємо в платіжках

Після масованих обстрілів по Україні застосовують відключення світла, подекуди немає також опалення. Що буде в платіжках – поки загадка, як і те, за які послуги потрібно буде платити.

Чи рахуватимуть в платіжки невикористані послуги?

Про те, як платити тільки за спожиті послуги, пояснює Київтеплоенерго.

З січня 2026 року є суттєві проблеми з електро- і теплопостачанням на тлі російських атак. У підприємстві зазначають, що у будинках з лічильниками, мешканці платитимуть за наявними показниками. Якщо не було опалення або температура теплоносія була нижчою, тоді сума в платіжках автоматично стане меншою.

Якщо ж будинок не має лічильників, тоді платити потрібно буде за фактичною кількістю годин постачання та з урахуванням температури повітря. Зазначається, що в разі аварій автоматично відбувається коригування і відповідний час виключать з нарахувань.

Мешканці або управителі цих будівель (без лічильників – 24 Канал) можуть самостійно ініціювати коригування нарахувань, додавши до письмового звернення дані про схему теплопостачання та довідку про кількість годин відсутності електроенергії,

– додають у Київтеплоенерго.

Чи дозволяє законодавство платити менше?

За постановою Кабміну №127 суми в платіжках можуть бути меншими, коли комунальні послуги не надавалися в повному обсязі або їх взагалі не було. Тож перерахунок можливий у разі:

повного ненадання послуг;

часткового постачання;

послуг неналежної якості.

Зверніть увагу! У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" зазначається, що споживач зобов'язаний платити лише за фактично отримані послуги належної якості.

Водночас, якщо автоматичного перерахунку відповідно до умов не було і ви отримали платіжку із сумою за невикористані послуги – можна звертатися до органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби або до суду. У таких випадках важливо, щоб у вас були зафіксовані факти ненадання послуг або надання в неналежній якості.

Чи покращиться ситуація в енергетиці?

Після чергового селектору щодо енергетики Володимир Зеленський розповів, що найскладнішою ситуація лишається в Києві та області, на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі. У Києві надзвичайно складна ситуація, особливо на Дарниці та на Лівому березі.

Крім того, Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.

Водночас відомо, що Росія готує можливі удари по інфраструктурі українських АЕС. Якщо це все ж трапиться, то ситуація з енергопостачанням стане ще гіршою. Передбачається дефіцит у 50%, або навіть більше.