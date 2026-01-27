Комуналка під час блекаутів: які суми отримаємо в платіжках
- Мешканці будинків з лічильниками платитимуть за фактично спожиті послуги, для тих, хто без лічильників – умови інші.
- Законодавство дозволяє зменшення сум у платіжках, якщо комунальні послуги не надавалися в повному обсязі або надавалися неналежної якості, проте це варто засвідчити.
Після масованих обстрілів по Україні застосовують відключення світла, подекуди немає також опалення. Що буде в платіжках – поки загадка, як і те, за які послуги потрібно буде платити.
Чи рахуватимуть в платіжки невикористані послуги?
Про те, як платити тільки за спожиті послуги, пояснює Київтеплоенерго.
З січня 2026 року є суттєві проблеми з електро- і теплопостачанням на тлі російських атак. У підприємстві зазначають, що у будинках з лічильниками, мешканці платитимуть за наявними показниками. Якщо не було опалення або температура теплоносія була нижчою, тоді сума в платіжках автоматично стане меншою.
Якщо ж будинок не має лічильників, тоді платити потрібно буде за фактичною кількістю годин постачання та з урахуванням температури повітря. Зазначається, що в разі аварій автоматично відбувається коригування і відповідний час виключать з нарахувань.
Мешканці або управителі цих будівель (без лічильників – 24 Канал) можуть самостійно ініціювати коригування нарахувань, додавши до письмового звернення дані про схему теплопостачання та довідку про кількість годин відсутності електроенергії,
– додають у Київтеплоенерго.
Чи дозволяє законодавство платити менше?
За постановою Кабміну №127 суми в платіжках можуть бути меншими, коли комунальні послуги не надавалися в повному обсязі або їх взагалі не було. Тож перерахунок можливий у разі:
- повного ненадання послуг;
- часткового постачання;
- послуг неналежної якості.
Зверніть увагу! У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" зазначається, що споживач зобов'язаний платити лише за фактично отримані послуги належної якості.
Водночас, якщо автоматичного перерахунку відповідно до умов не було і ви отримали платіжку із сумою за невикористані послуги – можна звертатися до органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби або до суду. У таких випадках важливо, щоб у вас були зафіксовані факти ненадання послуг або надання в неналежній якості.
Чи покращиться ситуація в енергетиці?
Після чергового селектору щодо енергетики Володимир Зеленський розповів, що найскладнішою ситуація лишається в Києві та області, на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі. У Києві надзвичайно складна ситуація, особливо на Дарниці та на Лівому березі.
Крім того, Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.
Водночас відомо, що Росія готує можливі удари по інфраструктурі українських АЕС. Якщо це все ж трапиться, то ситуація з енергопостачанням стане ще гіршою. Передбачається дефіцит у 50%, або навіть більше.