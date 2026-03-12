Свириденко анонсувала кешбек на пальне: скільки повертатимуть

Українці зможуть повернути частину коштів за купівлю пального. Держава запроваджує кешбек на пальне.

Який кешбек повертатимуть?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі у соцмережах.

Дивіться також Різке зростання цін на АЗС – це умови ринку чи картельна змова?

За словами прем'єрки, під час купівлі пального на АЗС українці зможуть отримати від держави:

15% кешбеку – на дизель;

10% кешбеку – на бензин;

5% кешбеку – на автогаз.

Працюватиме кешбек на пальне тимчасово – до 1 травня. Скористатися ним водії зможуть на всіх АЗС України, які долучаться до програми.