12 березня, 17:34
Свириденко анонсувала кешбек на пальне: скільки повертатимуть
Українці зможуть повернути частину коштів за купівлю пального. Держава запроваджує кешбек на пальне.
Який кешбек повертатимуть?
Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі у соцмережах.
За словами прем'єрки, під час купівлі пального на АЗС українці зможуть отримати від держави:
- 15% кешбеку – на дизель;
- 10% кешбеку – на бензин;
- 5% кешбеку – на автогаз.
Працюватиме кешбек на пальне тимчасово – до 1 травня. Скористатися ним водії зможуть на всіх АЗС України, які долучаться до програми.