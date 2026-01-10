Укр Рус
10 січня, 20:04
3

Ціну зафіксували: скільки українці платитимуть за електроенергію до весни

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Кабінет Міністрів України затвердив тариф на електроенергію на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, який діятиме до 30 квітня 2026 року.
  • Для власників двозонних лічильників нічний тариф знижено до 2,16 гривні за кіловат-годину, а для домогосподарств з електроопаленням тариф встановлено на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину за умови споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць.

Тариф на електроенергію в Україні затверджено на наступні чотири місяці. Як це вплине на платіжки за світла та чи варто чекати змін у оплаті простим споживачам, читайте далі.

Яким буде тариф на світло у найближчі місяці?

Кабінет Міністрів України затвердив, що чинний тариф на електроенергію залишатиметься чинним до 30 квітня 2026 року включно, пише 24 Канал.

Після цієї дати питання можливого перегляду тарифу наразі залишається відкритим, а будь-які зміни залежатимуть від ринкової ситуації та державної політики у сфері енергопостачання. 

Таким чином, для більшості споживачів тариф залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, що забезпечує прогнозованість витрат на електроенергію щонайменше на чотири місяці.

Які є знижки на електроенергію?

Водночас деякі категорії споживачів можуть скористатися зниженими тарифами на електроенергію. До таких відносяться власники двозонних лічильників, які розділяють оплату за споживання залежно від часу доби. 

  • Для них денний тариф (у період з 7:00 до 23:00) становить 4,32 гривні за кіловат-годину.
  • Тоді як нічний тариф (з 23:00 до 7:00) знижений майже вдвічі до 2,16 гривні за кіловат-годину. 

Зауважте! Така система дозволяє ефективно планувати споживання електроенергії та суттєво економити, якщо більшість приладів використовувати у нічний час.

Чи є пільговий тариф на електропалення?

Окрім того, пільговий тариф поширюється на домогосподарства з електроопаленням, які не використовують жодних інших джерел тепла та оформили його офіційно у встановленому порядку. Про це повідомив ДТЕК.

Для таких споживачів, за умови, що місячне споживання не перевищує 2 000 кіловат-годин, тариф становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину. Дія цієї пільги розповсюджується на весь опалювальний сезон й триватиме також до 30 квітня 2026 року. 

Чи є субсидія на комуналку у 2026 році?

  • У 2026 році правила оформлення житлових субсидій залишаються незмінними, проте для отримання допомоги діють певні умови та обмеження. 

  • Розмір субсидії визначають, враховуючи дохід сім’ї та середній рівень сплати за житлово-комунальні послуги. 

  • Подати заявку можна через Пенсійний фонд, Центр надання адміністративних послуг або дистанційно – через портал Дія, що робить процес зручним та доступним для всіх.