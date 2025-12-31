"Не добивайте бізнес", – Терехов засудив плани підняти тариф на розподіл газу

З 1 січня 2026 року НКРЕКП планує підвищити тариф на розподіл газу для підприємств. Це рішення засудив мер Харкова й голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

Як відреагував Терехов?

Воно нібито створює критичні ризики для проходження опалювального сезону. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посадовця від понеділка, 29 грудня.

Терехов звернувся до Кабміну з вимогою знайти рішення спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зокрема, йдеться про відтермінування запланованих змін і забезпечення реальної підтримки підприємств теплової енергетики – у прифронтових регіонах і по країні загалом.

Держава має зробити відповідальний крок: зберегти тепло, зберегти людей, зберегти економіку. Комунальні експерименти під час війни – недоречні,

– наголосив він.

За словами посадовця, підняття тарифів для підприємств – це витрати, які вони "фізично не можуть проковтнути". Їхні борги вже зростають, а запланована зміна тарифів може додати ще сотні мільйонів гривень, тоді як передбачених державних компенсацій Харків не отримує кілька років.

Унаслідок цього додаткові витрати перекладуть на інших споживачів, насамперед бізнес – через підвищення тарифів для юридичних осіб. Терехов переконує, що це також збільшить навантаження на місцеві бюджети та створить ризики для стабільного теплопостачання взимку.

Нам потрібні рішення для розвитку, а не додаткові ризики,

– резюмував мер Харкова.

Нагадаємо, на засіданні 19 грудня НКРЕКП затвердила збільшення тарифів на розподіл газу для непобутових споживачів, що відбуватиметься поетапно – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

Чи підвищуватимуть інші тарифи?