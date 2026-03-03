Тариф на світло: чи зросте він у травні 2026 року

Тариф на електроенергію в Україні чинний до 30 квітня 2026 року. Наразі населення платить за світло 4,32 гривні-кіловат.

Чи зростуть ціни на електроенергію?

Водночас навіть після 30 квітня уряд не планує змінювати ціни, про що повідомляла прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.

Читайте також Навіть якщо не проживаєте в квартирі: за які комунальні послуги доведеться заплатити

Юлія Свириденко Прем'єр-міністрка Дивне буде рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Коли люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще будемо піднімати на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення.

Зверніть увагу! Водночас Міжнародний валютний фонд очікує від уряду України до кінця липня 2026 року розробки карти лібералізації тарифів. Але він запрацювати після скасування воєнного стану.

Народний депутат Ярослав Железняк розповідав, що ж вимагає МВФ від України:

До червня 2026 року уряд має ухвалити комплексну дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії.

А до липня 2026 року – опублікувати технічний аудит, який покаже, скільки реально державі коштує це утримання тарифів.

Тобто мораторій на підвищення цін на газ та тепло має бути знятий. Крім того, планується поступове приведення тарифів до рівня окупності.

Важливо! Але цей перехід обов'язково має супроводжуватися розширенням програми цільових субсидій.

Що ще слід знати про світло?