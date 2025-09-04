Деякі тарифи на комуналку в Україні не підвищують через мораторій. Проте в НБУ вважають, що їх необхідно підвищити, щоб досягти межі ринкових цін.

Чи потрібно підвищувати тарифи на комуналку?

За словами першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, підвищення тарифів необхідне для стабілізації економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Опалювальний сезон "на носі": хто з українців може отримати допомогу на оплату комуналки

В Інфляційному звіті НБУ рекомендує не відкладати занадто далеко повернення ринкових цін для населення на комунальні послуги та енергію.

Звісно, нам буде набагато легше, якщо в нас в інших сферах не буде різких цінових стрибків. Ми тільки що говорили, що такі цінові стрибки можуть генерувати шоки з боку пропозиції продовольства. Так само їх може створювати різка корекція тарифів,

– говорить Ніколайчук.

Також посадовець вважає, що субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави та впливає на бюджет, через що потрібно коригувати тарифи на комуналку.

На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами,

– каже Ніколайчук.

Що відомо про мораторій? У 2022 році уряд рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи для населення на такі комунальні послуги як – постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, впродовж дії воєнного стану в Україні.



Після війни та скасування мораторію уряд планує підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Однак обіцяють, що процес буде поступовим з урахуванням соціальних гарантій.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги восени 2025?