Комуналка в Україні зросла: як змінились ціни

Деякі комунальні послуги для українців зросли у ціні на 17 – 20%. Йдеться про утримання та ремонт житла й прибирання сміття. Водночас газ, вода та електрика залишилися без змін.

З квітня минулого року по квітень 2023 року вартість житлово-комунальних послуг збільшилася. Про це йдеться у звіті Держстату.

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На що зросли тарифи

Суттєво піднялися ціни на тарифи утримання та ремонт житла, а також на прибирання сміття – на 20,6% та 17% відповідно. Крім того, зросли тарифи на:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,8%,

водопостачання – на 0,8%,

каналізація – на 0,7%.

Зверніть увагу, що на деякі послуги вартість взагалі не змінилася. Йдеться про електроенергію та воду. Водночас природний газ подешевшав на 0,4%.

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