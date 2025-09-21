Дешевий мобільний для пенсіонерів: як платити менше за зв’язок
- Українські оператори пропонують спеціальні тарифи для пенсіонерів, що дозволяють економити на мобільному зв’язку: Lifecell "Максі" за 190 грн, Київстар "Все разом Комфорт" за 220 грн, Vodafone Joice Start за 270 грн.
- Тарифи включають різну кількість гігабайтів інтернету, хвилин для дзвінків та безлімітні дзвінки всередині мережі, з опціями для роумінгу та відстрочкою платежу.
Пенсіонери можуть значно знизити витрати на мобільний зв’язок, обравши спеціальні тарифи для літніх абонентів. Як знайти найдешевший тариф та не переплачувати за послуги, читайте далі.
Які діють тарифи на мобільні послуги для пенсіонерів?
У 2025 році українські оператори пропонують спеціальні тарифи для літніх абонентів, які дозволяють суттєво економити на мобільному зв’язку, розповідає 24 Канал.
Зокрема, зменшити витрати на мобільний зв’язок, обирайте пакети в діапазоні 200 гривень із базовим інтернетом та обмеженою кількістю хвилин для дзвінків на інші мережі. Це дозволяє залишатися на зв’язку, але не переплачуючи щомісяця.
Lifecell
Найвигідніший тариф від Lifecell це "Максі". Для абонентів, що переходять із іншого оператора, його вартість становить від 190 гривень за чотири тижні.
Пакет включає 25 гігабайтів інтернету, 750 хвилин на дзвінки на інші мобільні мережі (при своєчасній оплаті кількість хвилин подвоюється), а також безлімітні дзвінки всередині мережі Lifecell.
Київстар
Для пенсіонерів найдоступнішим варіантом є тариф "Все разом Комфорт" із вартістю 220 гривень на місяць.
Зверніть увагу! Тариф стартував 6 червня та розрахований на людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю, які потребують базового, але збалансованого пакета послуг.
У пакет входять 10 гігабайтів мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 100 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери, 100 SMS, а також 8 гігабайтів інтернету для використання в роумінгу та опція "Відстрочка платежу".
Vodafone
Бюджетним варіантом для пенсіонерів є тариф Joice Start із вартістю 270 гривень на чотири тижні.
Пакет передбачає 20 гігабайтів інтернету, з яких 5 гігабайтів можна використовувати в роумінгу, 500 хвилин дзвінків на всі номери України та безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone.
Що відомо про пільги для пенсіонерів в Україні: коротко про головне
В Україні пенсіонери можуть користуватися різноманітними пільгами, які допомагають зменшити щоденні витрати.
Серед них: звільнення від сплати земельного податку, безкоштовний проїзд у громадському транспорті та безкоштовна парковка на платних стоянках.
Додатково передбачені пільги для окремих категорій: безкоштовна оплата комунальних послуг та путівки в санаторії.