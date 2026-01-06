Київстар запускає нові тарифи: які встановили ціни на інтернет з 6 січня
- Київстар з 6 січня 2026 року вводить два нові тарифи для домашнього інтернету: "Оптимальний" та "Комфортний".
- Деякі мобільні тарифи Київстар, включаючи лінійку LOVE UA, підвищуються у ціні з 18 грудня 2025 року через зростання вартості ключових ресурсів, таких як електроенергія.
Оператор Київстар створив нові тарифи для домашнього інтернету, які поступово замінять пакет "Дім". Стало відомо, скільки доведеться платити у межах двох тарифів.
Які нові тарифи запускає Київстар?
Із 6 січня 2026 року абоненти зможуть користуватися двома новими тарифами домашнього Інтернету — "Оптимальний" і "Комфортний", пише 24 Канал з посиланням на Київстар.
У тарифі "Оптимальний":
- До 300 мегабіт в секунду за 350 гривень на місяць;
- Акція "Легкий старт" для нових користувачів (200 гривень на місяць на 3 місяці);
- Пропозиція "Спробуй Гігабіт" для нових користувачів: гігабітний інтернет на 3 місяці;
- "Київстар ТБ".
У тарифі "Комфортний":
- До 1 гігабіт в секунду за 450 гривень на місяць;
- Акція "Легкий старт для нових користувачів" (200 гривень на місяць на 3 місяці);
- Статична IP-адреса без додаткової плати;
- "Київстар ТБ".
Крім того, із 6 січня 2026 року тариф "Удача" отримає нову назву – Базовий, всі інші умови не зміняться.
Як зростуть в ціні інші тарифи Київстар?
з 1 січня 2026 року тарифні хвилини можна буде використовувати для дзвінків до Бельгії, Норвегії, Швеції, Австрії, Данії та Франції. Таким чином Київстар розширює перелік європейських напрямків, доступних без додаткової оплати в межах пакета.
Загалом оператор оновлює деякі тарифи з 18 грудня 2025 року і продовжуватиме це в 2026 році. Деякі тарифи здорожчають через зростання вартості ключових ресурсів, зокрема, електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години подорожчала на 60%.
Технічна спільнота ринку телекомунікацій "Мобільний зв’язок України" повідомила, що нові тарифи, серед іншого, торкнуться лінійки LOVE UA:
- LOVE UA База – замість 150 гривень стане 200 гривень за 4 тижні;
- LOVE UA Безлім 2024 – з 225 гривень до 300 гривень;
- LOVE UA Пісня 2024 – з 250 гривень до 300 гривень;
- LOVE UA Світло 2024 – з 200 гривень до 260 гривень;
- LOVE UA Світло 2024 (з суперсилою Економія) – з 150 гривень до 200 гривень;
- LOVE UA Свобода 2024 – з 125 гривень до 190 гривень.
Що буде з тарифами lifecell та Vodafone?
Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запроваджується принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.
З 1 січня також почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium)