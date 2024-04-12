Доведеться відкоригувати: у Міненерго вивчають зміни тарифів після ударів по енергетиці

Росіяни не перестають завдавати масованих ударів по енергетичній системі України. Через це в Міністерстві енергетики розглядають варіант зміни тарифів на світло.

Зміни можуть стосуватися побутових споживачів. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Трішечки, напевно, доведеться відкоригувати, щоб в нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні,

– сказала Гринчук.

Вона наголосила, що наразі не йдеться про те, щоб перевести населення на ринковий тариф на електроенергію. Водночас усі чинні механізми компенсацій будуть продовжені та діятимуть надалі.

Які можуть бути нові тарифи

Енергетичний експерт Юрій Корольчук раніше розповідав, що, найімовірніше, підвищення тарифу на електроенергію відбудеться в червні – липні. Як стверджує експерт, в середньому новий тариф може становити від 3,5 до 4 гривень за кіловат.

Водночас експерт Андріан Прокіп стверджує, що якщо виробником електроенергії є "Енергоатом", то тоді вартість нового тарифу становитиме плюс 1 гривню до чинного тарифу у 2,64 гривні за кіловат.

У випадку, якщо буде інший виробник електроенергії, то нова вартість разом із передаванням, розподілом та податками може сягнути навіть 8 – 9 гривень за кіловат. Проте, на його думку, питання економічно обґрунтованої ціни на електроенергію досить складне.

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