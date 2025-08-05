Трамп анонсував термінове підвищення мит для Індії. За його словами, країна "підживлює військову машину Росії".

Чому Трамп терміново підвищує тариф для Індії?

Підвищення мит для Індії може відбутися вже впродовж найближчих 24 годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на службу швидкого реагування Білого дому.

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У них найвищий тариф серед усіх. Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину,

– повідомив Трамп.

Що Індія говорить про купівлю нафти в Росії?

Дональд Трамп розкритикував Індію, яка продовжує купувати російські енергоносії попри погрози США. Своєю чергою, Індія почала звинувачувати Європу та Сполучені Штати в торгівлі з Росією. В Індії відповіли на погрози Трампа.

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що імпорт покликаний забезпечити передбачувані й доступні ціни на енергоносії для індійських споживачів. У відомстві зазначили, що це, мовляв, вимушений крок, продиктований ситуацією на світовому ринку.

Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії тому, що традиційні постачання були переорієнтовані до Європи після початку бойових дій. У той час самі Сполучені Штати активно заохочували такий імпорт з боку Індії задля зміцнення стабільності світових енергетичних ринків,

– пояснив Джайсвал.

За його словами, критика Індії є необґрунтованою та несправедливою. Як і будь-яка велика економіка, Індія, мовляв, вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів і економічної безпеки.