На тлі торгової війни: тарифи Трампа вплинули на ціни на Temu та вдарили по Amazon

Додаток Temu, що належить китайській компанії PDD Holdings Inc., майже повністю перекладає нові імпортні мита на американських споживачів. Таким чином Temu подвоює вартість деяких товарів.

Ціни на Temu зросли внаслідок мит Трампа

Це може посилити занепокоєння щодо інфляційного впливу тарифів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Раніше товари вартістю до 800 доларів були звільнені від мит відповідно до правила "de minimis". Але з 2 травня на них застосовується адвалорний податок – 120% від вартості товару – або поштовий збір у розмірі щонайменше 100 доларів за кожен відправлений пакет. Крім того, Temu вимагає від покупців оплачувати ці збори окремо від основної вартості товару.

Перевірка 14 найпопулярніших товарів, які доставляються з Китаю через Temu, показала, що податки перевищують вартість самих товарів,

– повідомляє Bloomberg.

Однак на товари, які вже знаходяться на складах у США, додаткові імпортні збори не застосовуються. Тому їх ціни залишаються стабільними.

Серед 80 найпопулярніших товарів Temu 66 позначені як такі, що відправляються з місцевих складів. Проте компанія та її конкурент Shein Group Ltd. раніше повідомили, що почнуть коригувати ціни за тиждень до скасування винятків,

– йдеться у матеріалі.

Зростання вартості демонструє вплив тарифів президента Трампа може зокрема:

змінити звички покупців у США;

ускладнити доставки з платформ Temu і Shein.

Ще у лютому Temu почала закликати китайські фабрики надсилати товари партіями на американські склади у рамках так званої моделі "половинної відповідальності", коли компанія керує лише онлайн-майданчиком. Однак, коли запаси на складах у США почнуть зменшуватися, ціни можуть зрости, якщо тарифи на імпорт із Китаю залишатимуться на рівні в 145%.

Важливо! Гігант швидкої моди Shein також підняв ціни на свою продукцію в США, у деяких випадках більш ніж на 300%.

Вплив нових тарифів Трампа на Amazon

Prime Day від Amazon втрачає популярність серед продавців, про що пише Reuters. Деякі сторонні торговці, які раніше продавали товари з Китаю під час головної розпродажної події Amazon у липні, цього року вирішили або повністю відмовитися від участі, або зменшити кількість товарів зі знижками.

Що таке Prime Day? Prime Day традиційно є однією з найбільших розпродажних подій Amazon у році, поступаючись лише Чорній п’ятниці та Кіберпонеділку. Хоча участь є добровільною, Amazon витрачає мільйони доларів на рекламу Prime Day по телебаченню та в соціальних мережах, закликаючи продавців брати участь, щоб отримати перевагу від "гало-ефекту" – збільшення аудиторії покупців.

Аналітик компанії CFRA Research Арун Сундарам заявив, що введення тарифів ставить Amazon у незручне становище щодо Prime Day.

Amazon переживе це нормально, але я співчуваю деяким стороннім продавцям — саме вони постраждають найбільше в такому середовищі,

– сказав Сундарам.

Зауважте! Представник Amazon заявив, що компанія отримала "потужну відповідь від партнерів-продавців щодо участі в Prime Day 2025".