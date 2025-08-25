Через мита поштові відділення ЄС припинять надсилати деякі посилки з США
- Національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії тимчасово призупинять доставку деяких посилок до США через нові тарифи Трампа на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів.
- Призупинення доставки не вплине на листи чи невеликі посилки вартістю менше 100 доларів і триватиме, доки поштові служби не знайдуть практичних рішень.
Національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії заявили, що тимчасово призупинять свої послуги з доставки до США деяких посилок. Це зробили через нові тарифи Трампа.
Які посилки припинять надсилати з Європи до США?
Пошти Європи припинять надсилати посилки до Сполучених Штатів, оскільки набудуть чинності нові тарифи на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
У липні Трамп своїм указом скасував з 29 серпня давнє звільнення від сплати податків на імпорт товарів з низькою вартістю, відоме як "de minimis". Тому пошти Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії тимчасово призупинять свої послуги з доставки до США, щоб підготуватися до нових заходів.
Що таке "de minimis" і в чому його плюси?
У 2016 році у США був встановлений поріг імпорту "de minimis" на рівні 800 доларів, тобто імпортні товари менше цієї вертості можуть ввозитися в країну без сплати ввізного мита або податків і з мінімальним митним контролем.
Таким у більшості користувалися компанії Shein і Temu, які відправляють товари з низькою вартістю безпосередньо американським споживачам.
Планують, що призупинення не вплине на листи чи невеликі посилки вартістю менше 100 доларів. Воно розпочнеться в понеділок і триватиме, доки поштові служби не знайдуть практичних рішень. Натомість британська Королівська пошта висловила сподівання, що перебої триватимуть лише кілька днів, після чого буде "запущено нову систему".
Деякі служби звинуватили США в тому, що вони не надали їм достатньо часу для підготовки до нових правил.
Як США та ЄС домовляються щодо нових тарифів?
- Наприкінці липня США та ЄС підписали нову торгівельну угоду, яка передбачає зняття мит і преференції для товарів обох сторін. Вона передбачає 15% мито на більшість європейських товарів, що імпортуються до Сполучених Штатів.
- Трамп залишився задоволений торгівельною угодою з Євросоюзом. Він заявив, що вона стала "найбільшою угодою, яку коли-небудь укладали". Фон дер Ляєн була більш стриманою, заявивши, що документ принесе "передбачуваність".
- Проте ЄС також хоче знизити мита США на автомобілі. Наразі мита на європейські автобілі складають 27,5%.