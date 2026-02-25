Популярний мобільний оператор змінює ціни: скільки доведеться заплатити у березні
- Vodafone планує підвищити ціни на тарифи з березня 2026 року, деякі з них зростуть на кілька десятків гривень.
- Збільшення витрат на енергозабезпечення, відновлення обладнання та високе навантаження на інфраструктуру в умовах відключень світла є причинами підвищення цін.
Український мобільний оператор Vodafone планує підвищити ціна на тарифи з березня 2026 року. Ціни деяких пакетів зростуть на кілька десятків гривень.
Як зміниться ціни у Vodafone у березні?
Клієнти отримують індивідуальні повідомлення про зміни у своїх тарифах заздалегідь, про що розповіла піардиректорка Vodafone Вікторія Рубан.
У Vodafone пояснили, що зміна цін є необхідним кроком для підтримки якості зв’язку та подальшого розвитку мережі. Зокрема на зріст тарифів вплинули:
- збільшення витрат на енергозабезпечення та резервне живлення базових станцій;
- необхідність відновлення обладнання;
- складна логістика;
- високе навантаження на інфраструктуру в умовах відключень світла.
Компанія системно інвестує у підтримку та розвиток мережі, щоб забезпечувати стабільний зв’язок по всій країні,
– додали в пресслужбі компанії.
Отже, з березня ціни зміняться таким чином:
- Joice та Joice Start 2023 – 330 гривень (замість 260 гривень);
- SuperNet Start+ – 330 гривень (замість 260 гривень);
- Joice Start – 340 гривень (замість 270 гривень);
- Joice Start Special – 340 гривень (замість 270 гривень);
- Turbo – 340 гривень (замість 270 гривень);
- Joice PRO – 400 гривень (замість 330 гривень);
- Joice PRO 2023 – 390 гривень (замість 320 гривень);
- SuperNet Pro – 400 гривень (замість 340 гривень);
- Joice MAX 2023 – 450 гривень (замість 390 гривень);
- Joice MAX – 520 гривень (замість 450 гривень);
- SuperNet Unlim – 520 гривень (замість 470 гривень);
- Light+ – 230 гривень (замість 185 гривень);
- SuperNet Turbo 4G та SuperNet Turbo 2019 – 320 гривень (замість 250 гривень);
- Red Turbo – 260 гривень (замість 200 гривень);
- Red Light – 130 гривень за місяць (замість 90 гривень);
- Red S – 235 гривень (замість 185 гривень);
- Red Start – 300 гривень (замість 240 гривень);
- Red Pro – 390 гривень (замість 330 гривень);
- Red Unlim – 460 гривень (замість 400 гривень);
- Red Unlim+ – 520 гривень (замість 470 гривень);
- Red Unlim Max – 625 гривень (замість 575 гривень).
Зверніть увагу! Водночас компанія Vodafone разом з цінами збільшує й послуги. У пакетах зросте обсяг інтернету, зокрема у роумінгу. Також для деяких клієнтів збільшиться кількість наданих хвилин.
Що ще слід знати українцям про мобільні тарифи?
- Нагадаємо, що мобільний оператор Київстар з 1 березня поточного року підвищує ціну тарифу "SIM для пристроїв". Він зросте з 1 гривні до 2 гривень. Також зміниться наповнення тарифу.
- Водночас оператор lifecell пропонує українцям знижку. Можна заплатити одразу за 6 або 12 пакетів послуг. Таким чином клієнтам вдасться заощадити 10% або 15% на мобільному зв’язку.