Популярний мобільний оператор змінює ціни: скільки доведеться заплатити у березні

Український мобільний оператор Vodafone планує підвищити ціна на тарифи з березня 2026 року. Ціни деяких пакетів зростуть на кілька десятків гривень.

Як зміниться ціни у Vodafone у березні?

Клієнти отримують індивідуальні повідомлення про зміни у своїх тарифах заздалегідь, про що розповіла піардиректорка Vodafone Вікторія Рубан.

У Vodafone пояснили, що зміна цін є необхідним кроком для підтримки якості зв’язку та подальшого розвитку мережі. Зокрема на зріст тарифів вплинули:

збільшення витрат на енергозабезпечення та резервне живлення базових станцій;

необхідність відновлення обладнання;

складна логістика;

високе навантаження на інфраструктуру в умовах відключень світла.

Компанія системно інвестує у підтримку та розвиток мережі, щоб забезпечувати стабільний зв’язок по всій країні,

– додали в пресслужбі компанії.

Отже, з березня ціни зміняться таким чином:

Joice та Joice Start 2023 – 330 гривень (замість 260 гривень);

SuperNet Start+ – 330 гривень (замість 260 гривень);

Joice Start – 340 гривень (замість 270 гривень);

Joice Start Special – 340 гривень (замість 270 гривень);

Turbo – 340 гривень (замість 270 гривень);

Joice PRO – 400 гривень (замість 330 гривень);

Joice PRO 2023 – 390 гривень (замість 320 гривень);

SuperNet Pro – 400 гривень (замість 340 гривень);

Joice MAX 2023 – 450 гривень (замість 390 гривень);

Joice MAX – 520 гривень (замість 450 гривень);

SuperNet Unlim – 520 гривень (замість 470 гривень);

Light+ – 230 гривень (замість 185 гривень);

SuperNet Turbo 4G та SuperNet Turbo 2019 – 320 гривень (замість 250 гривень);

Red Turbo – 260 гривень (замість 200 гривень);

Red Light – 130 гривень за місяць (замість 90 гривень);

Red S – 235 гривень (замість 185 гривень);

Red Start – 300 гривень (замість 240 гривень);

Red Pro – 390 гривень (замість 330 гривень);

Red Unlim – 460 гривень (замість 400 гривень);

Red Unlim+ – 520 гривень (замість 470 гривень);

Red Unlim Max – 625 гривень (замість 575 гривень).

Зверніть увагу! Водночас компанія Vodafone разом з цінами збільшує й послуги. У пакетах зросте обсяг інтернету, зокрема у роумінгу. Також для деяких клієнтів збільшиться кількість наданих хвилин.

Що ще слід знати українцям про мобільні тарифи?