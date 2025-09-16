В Україні виділили гроші на телемарафон – скільки коштів заклали на "Єдині новини" на 2026 рік
- Уряд України виділив понад 1,5 мільярда гривень на телемарафон "Єдині новини". Такий показник заклали в бюджет на 2026 рік.
- Також близько 80 мільйонів гривень буде витрачено на державний телеканал "Рада".
У понеділок, 15 вересня, в Україні оголосили перші цифри з проєкту бюджету на 2026 рік. Зокрема певну суму коштів заклали й на відомий український проєкт.
Скільки грошей витратять на телемарафон у 2026 році?
Мова йде про телемарафон "Єдині новини", пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Ну і щоб ви не сумнівалися гроші на "Єдиний марафон" теж традиційно заклали,
– написав Ярослав Железняк.
Згідно з його слів, уряд вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на "Марафон" у рамках Бюджету на наступний рік. Крім того, як і торік, близько 80 мільйонів гривень буде витрачено на телеканал "Рада". Мова йде про державний інформаційно-аналітичний телеканал. Він висвітлює діяльність не тільки Верховної Ради України, а ще й комітетів, різних комісій, народних депутатів України тощо.
Там відправлять як завжди з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт" повʼязаний з Міндічем,
– зазначив народний депутат.
Нагадаємо! "Єдині новини" – це загальноукраїнський інформаційний телемарафон. Його запустили у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Його метою стало інформування українців щодо ситуації та різних подій у країні від початку повномасштабної війни.
Що відомо про бюджет на 2026 рік?
15 вересня ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передали його на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом бюджету на наступний рік стануть безпека та оборона, а також українська соціальна стійкість. Зокрема всі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони. Наголошується, наразі вся Україна має бути у Війську або для Війська.
Що ще відомо про бюджет на наступний рік?
Зокрема в Україні зросте середня зарплата у 2026 році. Вона прогнозується на рівні 30 032 гривні. Це на 4146 гривень більше, ніж у поточному році.
Крім того, прожитковий мінімум на одну особу у 2026 році складе 3 209 гривень. Залежно від прожиткового мінімуму зміняться й інші показники: базова податкова соціальна пільга, максимальна та мінімальна пенсії тощо.