Уряд призначив тимчасову очільницю Податкової служби
- Кабінет Міністрів України призначив Лесю Карнаух тимчасовою очільницею Державної податкової служби.
- Призначення відбулося після призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.
Кабінет Міністрів України призначив тимчасову очільницю Державної податкової служби України. Нею стала перша заступниця ДПС Леся Карнаух.
ДПС тимчасово очолила Леся Карнаух
Вона буде виконувати обов'язки тимчасово, тобто до призначення в установленому порядку голови податкової служби, пише 24 Канал з посиланням на розпорядження від 18 червня 2025 року № 593-р.
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Призначення відбулося після того, як керівник ДПС – Руслан Кравченко – став генеральним прокурором України. Його призначили у суботу, 21 червня.
Зверніть увагу! Кравченко очолював податкову з 30 грудня 2024 року.
Що відомо про Лесю Карнаух
Леся Карнаух працює на держслужбі ще з 2004 року. З липня 2018 року до травня 2023 року вона була заступницею керівника апарату Рахункової палати України. З липня 2023 року до призначення в ДПС – заступниця голови Київської обласної державної адміністрації.
Зауважте! Карнаух була призначена на посаду першої заступницею Голови ДПС у травні 2025 року.