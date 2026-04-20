"Полювання" відкладається: чому Британія не затримала жодного "тіньового" судна Кремля

Прем’єр-міністр Кір Стармер у березні пообіцяв, що Велика Британія візьметься за підсанкційні судна "тіньового флоту" Росії, які заходять у її води. Танкери у Ла-Манші мали б захоплювати спецпризначенці, однак досі цього так і не роблять.

Чому Британія не затримує танкери Росії?

Операцій щодо "тіньових" танкерів Москви не проводили через суперечки у британському уряді. Політики не можуть вирішити, де тримати захоплені судна і хто має платити за це, пише The Times.

У Лондоні побоюються, що витрати на утримання та обслуговування підсанкційних суден Росії можуть сягнути десятків мільйонів фунтів стерлінгів.

Чиновники навіть наводять приклад судна MV Matthew, яке йшло під панамським прапором:

Його затримали у вересні 2023 року.

На борту знайшли понад 2,2 тонни кокаїну вартістю 157 мільйонів євро.

Однак на утримання, охорону та стоянку судна Британії вже довелося витратити понад 10 мільйонів фунтів.

До того ж міністерка закордонних справ Іветт Купер і міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд занепокоєні, що найманці з російських танкерів можуть просити притулок у Великій Британії після захоплення суден.

У підсумку підсанкційні танкери Росії продовжують проходити Ла-Маншем:

На початку квітня "тіньове" судно у супроводі російського фрегату пройшло протокою;

Наступного дня тим же маршрутом попрямували ще три судна, що знаходяться під санкціями.

І це при тому, що британські спецпризначенці добре навчені десантуватися на судна з гелікоптерів і захоплювати екіпажі.

У ВМС Британії їх називають "одними з найелітніших і найздатніших військових", які спеціалізуються на ризикованих прихованих операціях із використанням ефекту раптовості,

– зазначає видання.

Важливо! "Тіньовий флот" Росії налічує близько 700 суден. Він перевозить до 40% усієї російської нафти, що йде на експорт. Наразі Велика Британія запровадила санкції проти 544 таких суден.

Як Британія хотіла полювати на "тіньовий флот"?

Раніше в британському уряді навіть розглядали можливість конфіскації нафти із захоплених "тіньових" суден Москви, пише The Times. Гроші від продажу цієї нафти хотіли спрямувати на допомогу Україні.

Це мало б подвійний ефект для російської воєнної машини – ми не лише позбавляли б її незаконних доходів від війни, а й знаходили б спосіб допомогти фінансувати український опір,

– зауважили в уряді.

Однак на практиці, очевидно, ця ініціатива виявилася не дуже реалістичною.

Зауважте! Видання зазначає, що Королівський флот також утримався від захоплення "тіньових" суден після юридичних рекомендацій генпрокурора Британії. Хоча раніше уряд нібито знайшов правові підстави для таких операцій спецназу.

