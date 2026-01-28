Ефект Трампа у дії: Індія та Канада готують потужний альянс на противагу митам США

Індія та Канада перезапускають економічні відносини після кількох років напруженості. Основою нових торгівельних домовленостей між країнами стануть енергетика та критичні мінерали.

Які угоди планують Канада та Індія?

Про це заявив міністр енергетики й природних ресурсів Канади Тім Ходжсон на заході India Energy Week у Гоа в середу, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра, очікуване зростання попиту на енергоносії в Індії є "чудовою можливостю" для Канади, яка володіє великими запасами нафти, газу та критичних мінералів.

Сьогодні ми виробляємо 6% світової нафти, а Індія отримує з Канади менше ніж 1% своєї нафти. Збільшення цієї частки до розумного рівня посилить обидві країни,

– вважає Ходжсон

Зараз канадські посадовці працюють також над новими механізмами торгівлі критичними мінералами з міжнародними партнерами:

для довгострокових контрактів;

для стратегічного резервування.

Зокрема, Канада готова постачати свій уран найвищої якості. Це допоможе Індії реалізувати амбітну ініціативу – розбудувати атомну енергетику потужністю 100 гігават до 2047 року.

Також Індія може виграти від постачань канадського скрапленого природного газу (СПГ). У червні в Канаді запрацював новий завод потужністю 12 мільйонів тонн на рік, і очікується, що виробництво зросте до 50 мільярдів тонн.

Зауважте! На сьогодні обсяги двосторонньої торгівлі між Канадою та Індією становить лише 30 мільярдів доларів. Однак прем'єр-міністр Канади Марк Карні розраховує, що вони подвояться до кінця десятиліття.

Чому Індія і Канада перезапускають торгівлю?

Конфлікт між Індією та Канадою спалахнув у 2023 році, пише ВВС. Тоді колишній прем'єр-міністр Джастін Трюдо звинуватив Нью-Делі в організації вбивства канадського громадянина та сикхського активіста Хардіпа Сінгха Ніджара.

З того часу відносини між країнами були напружені, але зараз Оттава і Нью-Делі знову відкриті до співпраці на тлі того, як президент США Дональд Трамп посилює економічний тиск на обидві держави.

Ми жили у світі, де прагнули інтеграції з нашими найближчими торговельними партнерами, а тепер бачимо, що ця інтеграція використовується для примусу, а тарифи – для отримання важелів впливу,

– наголосив Ходжсон.

Тому, за словами міністра, Канада прагне "перезавантажити" свою економіку й вибудувати нові партнерства за межами традиційних союзів.

Як Трамп тисне на Індію та Канаду?