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25 липня, 18:57
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Брюссель має піти на поступки: Трамп оцінив шанси угоди з ЄС

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Дональд Трамп оцінив шанси укладання торгівельної угоди між США та ЄС як 50 на 50, зазначивши, що ЄС має знизити тарифи.
  • Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, можуть спробувати зв’язатися з Трампом для просування переговорів.

США та Євросоюз все ще можуть укласти нову торгівельну угоду. Однак американський президент продовжує тиснути на Європу щодо тарифів.

Які шанси у торгівельної угоди між США та ЄС? 

Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торгівельну угоду між США та Євросоюзом наразі складають приблизно 50 на 50, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian

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Торгівельні переговори з Європою президент прокоментував, вирушаючи у п'ятницю, 25 липня, до Шотландії.

Я б сказав у нас 50/50 шансів, можливо, навіть менше, 
– зазначив Трамп. 

Разом з тим він наголосив, що Євросоюзу доведеться знизити свої тарифи в цій угоді, бо "наразі вони складають 30%".

Або вони можуть залишити все як є. Проте вони дуже хочуть укласти угоду, 
– додав президент. 

Важливо! Як зазначає видання, у ЄС сподіваються досягти домовленості про базовий тариф у розмірі 15% на більшість товарів, що експортуються до США. 

Якими тарифами погрожують США та ЄС? 

Раніше Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Євросоюзу вже з 1 серпня. У Європі ж пообіцяли у відповідь на тарифи Трампа накласти мита на низку американських товарів. До списку увійшли: 

  • автомобілі;
  • літаки Boeing;
  • бурбон;
  • медичні вироби та хімічні речовини;
  • електротехнічне обладнання;
  • сільськогосподарська продукція;
  • широкий асортимент продуктів харчування;
  • вино, пиво тощо. 

Варто знати! Однак, за даними видання, ЄС прагне дійти згоди зі США щодо тарифів. У столицях країн висловлюють все більше розчарування, що угода досі не укладена. Припускають навіть, що європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, спробують зв’язатися з Трампом упродовж цих вихідних, аби зрушити переговори з мертвої точки.