Які шанси у торгівельної угоди між США та ЄС?
Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торгівельну угоду між США та Євросоюзом наразі складають приблизно 50 на 50, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Дивіться також Нова угода Трампа: США торгуватимуть без мит, а Індонезії доведеться заплатити
Торгівельні переговори з Європою президент прокоментував, вирушаючи у п'ятницю, 25 липня, до Шотландії.
Я б сказав у нас 50/50 шансів, можливо, навіть менше,
– зазначив Трамп.
Разом з тим він наголосив, що Євросоюзу доведеться знизити свої тарифи в цій угоді, бо "наразі вони складають 30%".
Або вони можуть залишити все як є. Проте вони дуже хочуть укласти угоду,
– додав президент.
Важливо! Як зазначає видання, у ЄС сподіваються досягти домовленості про базовий тариф у розмірі 15% на більшість товарів, що експортуються до США.
Якими тарифами погрожують США та ЄС?
Раніше Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Євросоюзу вже з 1 серпня. У Європі ж пообіцяли у відповідь на тарифи Трампа накласти мита на низку американських товарів. До списку увійшли:
- автомобілі;
- літаки Boeing;
- бурбон;
- медичні вироби та хімічні речовини;
- електротехнічне обладнання;
- сільськогосподарська продукція;
- широкий асортимент продуктів харчування;
- вино, пиво тощо.
Варто знати! Однак, за даними видання, ЄС прагне дійти згоди зі США щодо тарифів. У столицях країн висловлюють все більше розчарування, що угода досі не укладена. Припускають навіть, що європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, спробують зв’язатися з Трампом упродовж цих вихідних, аби зрушити переговори з мертвої точки.