Які шанси у торгівельної угоди між США та ЄС?

Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торгівельну угоду між США та Євросоюзом наразі складають приблизно 50 на 50, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Торгівельні переговори з Європою президент прокоментував, вирушаючи у п'ятницю, 25 липня, до Шотландії.

Я б сказав у нас 50/50 шансів, можливо, навіть менше,

– зазначив Трамп.

Разом з тим він наголосив, що Євросоюзу доведеться знизити свої тарифи в цій угоді, бо "наразі вони складають 30%".

Або вони можуть залишити все як є. Проте вони дуже хочуть укласти угоду,

– додав президент.

Важливо! Як зазначає видання, у ЄС сподіваються досягти домовленості про базовий тариф у розмірі 15% на більшість товарів, що експортуються до США.

Якими тарифами погрожують США та ЄС?

Раніше Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Євросоюзу вже з 1 серпня. У Європі ж пообіцяли у відповідь на тарифи Трампа накласти мита на низку американських товарів. До списку увійшли:

автомобілі;

літаки Boeing;

бурбон;

медичні вироби та хімічні речовини;

електротехнічне обладнання;

сільськогосподарська продукція;

широкий асортимент продуктів харчування;

вино, пиво тощо.

Варто знати! Однак, за даними видання, ЄС прагне дійти згоди зі США щодо тарифів. У столицях країн висловлюють все більше розчарування, що угода досі не укладена. Припускають навіть, що європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, спробують зв’язатися з Трампом упродовж цих вихідних, аби зрушити переговори з мертвої точки.