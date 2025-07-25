Какие шансы у торгового соглашения между США и ЕС?

Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение между США и Евросоюзом сейчас составляют примерно 50 на 50, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Торговые переговоры с Европой президент прокомментировал, отправляясь в пятницу, 25 июля, в Шотландию.

Я бы сказал у нас 50/50 шансов, возможно, даже меньше,

– отметил Трамп.

Вместе с тем он отметил, что Евросоюзу придется снизить свои тарифы, если он хочет заключить соглашение, потому что "сейчас они составляют 30%".

Или они могут оставить все как есть. Однако они очень хотят заключить соглашение,

– добавил президент.

Важно! Как отмечает издание, в ЕС надеются достичь договоренности о базовом тарифе в размере 15% на большинство товаров, экспортируемых в США.

Какими тарифами угрожают США и ЕС?

Ранее Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на импорт из Евросоюза уже с 1 августа. В Европе же пообещали в ответ на тарифы Трампа наложить пошлины на ряд американских товаров. В список вошли:

автомобили;

самолеты Boeing;

бурбон;

медицинские изделия и химические вещества;

электротехническое оборудование;

сельскохозяйственная продукция;

широкий ассортимент продуктов питания;

вино, пиво и тому подобное.

Стоит знать! Однако, по данным издания, ЕС стремится прийти к согласию с США по тарифам. лидеры стран выражают все большее разочарование, что соглашение до сих пор не заключено. Предполагают даже, что европейские лидеры, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, попытаются связаться с Трампом в течение этих выходных, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.