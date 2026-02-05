Кінець дружби з Росією: Індія назвала дату підписання мегаугоди з Трампом
- Індія та США підпишуть торгівельну угоду в березні 2026 року, що передбачає зниження тарифів на американські товари.
- Індія планує імпортувати американські товари на суму щонайменше 500 мільярдів доларів, з основним акцентом на енергоносії, мікросхеми та авіацію.
Індія та США планують підписати довгоочікувану повноцінну торгівельну угоду вже у березні 2026 року. Після цього Нью-Делі розпочне знижувати тарифи на імпорт американських товарів.
Коли підпишуть торгівельну угоду?
Про це у четвер, 5 лютого, заявив міністр торгівлі Індії Піюш Гоял, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
За його словами, протягом наступних чотирьох-п'яти днів сторони мають оприлюднити спільну заяву. Це стане сигналом для Вашингтона для зниження тарифів на індійські товари з 50% до 18%.
Це перший офіційний графік впровадження угоди з моменту її неочікуваного анонсу Дональдом Трампом у понеділок,
– зауважує видання.
Нагадаємо! Цього тижня президент США несподівано у своїй соцмережі оголосив про угоду з Індією після місяців тиску на Нью-Делі Вона передбачає радикальне скорочення мит на індійську продукцію в обмін на припинення закупівель російської нафти.
Що передбачає торгівельна угода?
Гоял також підтвердив, що за угодою Індія планує мільярдні закупівлі американської продукції протягом наступних п'яти років:
- Нью-Делі планує імпортувати товарів зі США на суму щонайменше 500 мільярдів доларів.
- Основний акцент буде зроблено на енергоносії, мікросхеми та авіацію.
- Чи не найбільше виграє авіагігант Boeing. Замовлення лише у цієї компанії можуть скласти від 70 до 80 мільярдів доларів.
- Загальна сума контрактів Індії та США у сфері авіації, враховуючи постачання двигунів, ймовірно, перевищить 100 мільярдів доларів.
Зауважте! Натомість Індія отримає перевагу у порівнянні з сусідніми державами, адже тарифи США для неї будуть нижчими. Наприклад, американські мита для Індонезії становлять наразі 19%, для Бангладешу – ще вище – 20%.
Чому торгівельна угода важлива для Індії?
Торік США запровадили щодо Індії одні з найжорсткіших торгівельних тарифів – 50%, що суттєво вдарило по індійському експорту. Щоб пом’якшити наслідки для національного бізнесу, уряд Індії був змушений спрямувати близько 5,1 мільярда доларів на підтримку бізнесу.
Тому прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді подякував Трампу за рішення щодо мит. Він назвав це оголошення "чудовою новиною" для 1,4 мільярда громадян країни та наголосив, що Нью-Делі налаштований на поглиблення співпраці зі США.
Водночас Індія розглядає торгівельну угоду ще й як можливість отримати доступ до передових американських технологій. Про це заявив міністр торгівлі, підкресливши, що домовленості відкривають безпрецедентні перспективи для фермерів, малого й середнього бізнесу, підприємців та кваліфікованих фахівців.