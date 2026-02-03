Трамп рахує вигоду: Індія купить американської продукції на пів трильйона доларів

Президент Дональд Трамп оголосив про торгівельну угоду з Індією після місяців напруги між країнами. Тарифи США на індійські товари знизяться до 18% в обмін на масштабні закупівлі американської продукції.

Що Індія купуватиме у США?

В рамках угоди Індія погодилася збільшити імпорт американської нафти, купувати оборонну продукцію та літаки у США, а також частково відкрити свій сільськогосподарський ринок, який суворо охороняє, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, обсяг закупівель американських товарів Індією може зрости до 500 мільярдів доларів.

Зобов’язання щодо закупівлі американської продукції охоплює фармацевтику, телекомунікації, оборону, нафту та літаки. Це буде реалізовуватися протягом кількох років,

– розповів виданню індійський чиновник.

Він додав, що комплексну угоду між США та Індією буде погоджено в найближчі місяці.

Наразі ключові домовленості передбачають:

Енергетика та оборона. Нью-Делі нарощуватиме імпорт нафти, вугілля, телекомунікаційного обладнання, ліків та зброї зі США.

Автомобільний ринок. Індія знизить тарифи на імпортні авто, що було однією з ключових вимог Вашингтона.

Сільське господарство. Уперше відкривається доступ на індійський ринок для певних американських агротоварів.

Вигідні умови. Тарифи США у 18% для Індії стануть нижчим, ніж для її азійських сусідів (для Індонезії – 19%, для В'єтнаму та Бангладешу – 20%).

Важливо! За даними індійського уряду, експорт Індії до США у період із січня по листопад 2025 року зріс на 15,88% і становив 85,5 мільярдів доларів, тоді як імпорт склав 46,08 мільярда доларів.

Що Індія хоче отримати від США?

Натомість Індія в рамках торгівельної угоди, окрім зниження тарифів, прагне отримати доступ до американських технологій. Про це написав у соцмережах міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял.

Він назвав торгівельну угоду "історичним переломним моментом". На думку міністра, вона дозволить США та Індії розробляти рішення та спільно створювати технології, які дадуть стимул зростанню обох країн.

Угода відкриває безпрецедентні можливості для фермерів, малого та середнього бізнесу, підприємців і кваліфікованих працівників: виробляти в Індії для світу, створювати дизайн в Індії для світу та інновації в Індії для світу. Вона допоможе Індії отримати доступ до американських технологій,

– упевнений Гоял.

Варто знати! Повідомлення про досягнення торгівельної угоди вже позитивно вплинуло на настрої інвесторів. Індійський фондовий індекс Nifty 50 зріс майже на 3%, а рупія зранку піднялася більш ніж на 1% – до 90,40 за долар.

Що про угоду говорять Трамп і Моді?