Ультиматум для Трампа: ЄС вводить "запобіжники" в торгівельну угоду

Після тривалих затримок законодавці ЄС, схоже, наблизилися до голосування щодо торгівельної угоди зі США. Депутати Європарламенту можуть уже цього тижня розглянути закони, необхідні для ратифікації домовленостей, укладених ще влітку минулого року..

Які закони має розглянути ЄС?

Раніше роботу над законопроєктами двічі призупиняли, оскільки в Брюсселі сумнівалися, що Вашингтон виконає свої зобов’язання за угодою, пише Reuters.

Дивіться також Хаос наростає: митна служба США скасовує старі тарифи, але є нюанс

Наразі Європарламент обговорює головні елементи торгівельної угоди, яка була укладена між ЄС та США у Шотландії в липні минулого року. Зокрема, мова йде про дві вимоги Вашингтону:

скасування мит на імпорт промислових товарів зі США;

та розширення доступу американської аграрної продукції на ринок ЄС.

Також ідеться про продовження нульових мит на омарів за Сполучених Штатів.

Усі ці пропозиції потребують схвалення як парламенту, щоб торгівельна угода запрацювала.

Відомо, що невелика група законодавців у вівторок вирішить, чи переходити до голосування. За словами, офіційних осіб ЄС, вони, ймовірно, підтримають просування законопроєктів.

Далі це відкриє шлях для голосування в торговому комітеті Європарламенту вже в четвер, що необхідно для остаточного затвердження угоди.

Яку нову вимогу висувають депутати ЄС?

Водночас багато євродепутатів заявили, що торгова угода є "однобокою", оскільки від ЄС вимагають скасувати більшість імпортних мит, тоді як США дотримуються широкої ставки у 15%.

І хоча раніше вони були готові прийняти таку нерівну угоду, то зараз законодавці висувають ще одну умову.

Вони запропонували додаткову поправку, так звану "sunrise clause", яка передбачає, що зниження мит ЄС буде залежати від виконання США своїх зобов’язань,

– пише видання.

Тобто ЄС прагне себе убезпечити за допомогою таких "запобіжників". Адже непослідовна тарифна політика президента Дональда Трампа турбує Брюссель.

У такий спосіб європейці хочуть бути певними, що США виконують свою частину зобов'язань за торгівельною угодою.

Важливо! Після ухвалення Європарламентом, закони мають отримати підтримку урядів країн ЄС. Тому остаточне ухвалення очікується не раніше квітня.

Чому ЄС відмовлявся ратифікувати угоду?

Нагадаємо раніше, Європарламент "заморозив" ратифікацію торгівельної угоди зі США. Це відбулося двічі через погрози Трампа і нові мита.

У січні торговий комітет призупинив голосування на знак протесту проти вимог Трампа придбати Гренландію та його погроз запровадити тарифи проти європейських союзників, які виступили проти цього.

Пізніше у лютому голосування щодо угоди знову зупинили після того, як Вашингтон запровадив глобальні 10% мита на імпорт, від чого постраждали та деякі види експорту ЄС до США.

Брюссель в офіційній заяві наголосив, що не збираються погоджуватися на підвищення тарифів з боку США.

Угода є угодою. Як найбільший торгівельний партнер Сполучених Штатів, ЄС очікує, що США виконуватимуть свої зобов'язання, викладені у Спільній заяві, – так само як ЄС дотримується своїх зобов'язань,

– зазначається в документі.

Чому Трамп запровадив нові мита?