"145% – це дуже багато", – Трамп анонсував зниження тарифів для Китаю

Дональд Трамп натякнув на можливий перегляд торгової війни з Китаєм на тлі постійної волатильності ринку. Президент США заявив, що високі мита на китайські товари "суттєво знизяться, але не до нуля"..

Трамп планує знизити мита для Китаю

Заява Трампа стала свого роду відступом після тижнів жорсткої риторики та взаємної ескалації, яка довела мита на китайські товари до вражаючих 145%, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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145% – це дуже багато, і так не залишиться. Це буде суттєво менше. Але не нуль,

– сказав американський лідер.

Трамп відповідав на запитання щодо заяви міністра фінансів Скотта Бессента, який того ж дня на приватній інвестиційній конференції заявив, що торговельна війна з Китаєм є нестійкою. Зокрема, на його думку, конфлікт буде залагоджений у найближчому майбутньому.

За словами обізнаної особи, Бессент сказав інвесторам, що метою є не розрив або повне відокремлення економік США і Китаю, а перебалансування торгівлі. Це сприяло зростанню на Уолл-стріт, де всі три основні фондові індекси США досягли найвищих значень дня після оприлюднення заяв Бессента.

Азійські фондові ринки також зросли в середу:

індекс Hang Seng у Гонконзі очолив регіональне зростання;

японський Nikkei 225 додав близько 2%, піднявшись на 2,5%;

південнокорейський Kospi – на 1,5%.

Крім того, у Китаї зміна риторики Трампа не залишилася непоміченою. У середу хештег "Трамп злякався" став однією з найпопулярніших тем на китайській соціальній платформі Weibo, набравши понад 110 мільйонів переглядів.

Дві найбільші економіки світу ввели безпрецедентні мита одна проти одної, що викликало потрясіння на світових ринках, зірвало ланцюги постачання та сприяло побоюванням щодо рецесії,

– пише CNN.

Китай же зайняв жорстку позицію та відповів підвищенням мит на американські товари до 125%, додав більше американських компаній до списку обмежень експорту та "ненадійних суб’єктів", а також обмежив експорт критично важливих мінералів.

Зауважте! Крім того, Китай обмежив кількість голлівудських фільмів у прокаті та повернув щонайменше два літаки Boeing, призначені для китайських авіакомпаній, назад до США.

Перемовини між Китаєм і США

Попри все це, Трамп наполягав на тому, що у нього "дуже хороші відносини" з Сі Цзіньпіном. Американський президент очікує, що китайський лідер звернеться до нього для переговорів. До того ж Дональд Трамп зазначив, що США не зроблять першого кроку.

У вівторок Трамп знову висловив надію, що Сі сяде за стіл переговорів. Ба більше, він пообіцяв "поводитись дуже приємно".

Я думаю, ми будемо жити разом дуже щасливо і, в ідеалі, працювати разом. Думаю, все вийде дуже добре,

– сказав американський лідер.

Натомість Сі розпочав дипломатичну кампанію з іншими торговими партнерами, щоб протистояти спробам США економічно ізолювати Китай. Зі свого боку Пекін залишив двері відчиненими для переговорів, але наполягає, що це повинно відбуватись на рівних умовах.

За словами джерела, знайомого з позицією китайського уряду, Китай відкритий до перемовин, але вони мають ґрунтуватися на "повазі", а також більшій "послідовності та взаємності" з боку адміністрації Трампа.

Цікаво! Перед запровадженням тарифів 2 квітня, Китай призначив відповідального за переговори з США, але не був упевнений, хто є основним контактним обличчям з американського боку. За словами джерела, Трамп, можливо, хоче бути своїм власним переговорником, але це не відповідає китайській системі.

