Трамп хвалиться суттєвими заробітками США після введення мит

Президент США розповів, що після того, як були введені мита на товари з майже усіх країн світу, країна почала отримувати щодня по декілька мільярдів доларів. Хоча раніше митних зборів було на рівні трішки більше, аніж 7 мільярдів в місяць.

Скільки зараз США отримують з мит

Під час заходу у Білому домі, 8 квітня, Дональд Трамп повідомив, що введені тарифи приносять США щодня 2 мільярди доларів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Водночас зазначається, що за весь лютий, до введення тарифів для усіх країн світу, США зібрали лише близько 7,2 мільярда доларів у вигляді митних зборів.

Дональд Трамп Президент США Ми отримуємо майже 2 мільярди доларів на день у вигляді тарифів... І нам дуже добре вдається укладати, я називаю їх індивідуальними угодами.

Крім того, президент США заявив, що "Японія вже летить сюди", аби вкласти угоду щодо введених тарифів. Те саме стосується, за його словами, Південної Кореї та інших країн.

Цікаво! На противагу словами Трампа, ще раніше заявлялося, що першими постраждають у торгівельній війні, яку розпочали США, саме американські споживачі. Відтак, середнє американське домогосподарство може платити на 2 100 доларів США більше на рік за товари.