Розкол між Москвою та Вашингтоном, схоже, поглиблюється. Дональд Трамп посилює риторику щодо Росії, тепер він впевнений, що економічний тиск змусить її припинити війну в Україні.

Як Трамп хоче тиснути на Росію?

Трамп заявив, що економіка Росії "смердить", а падіння цін на нафту завдасть удару по військовій машині російського диктатора Володимир Путіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Путін перестане вбивати людей, якщо ціни на енергоносії впадуть ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка смердить,

– сказав Трамп.

Ці заяви Трампа свідчать про різке погіршення відносин між США та Росією, які було досить стабільними з моменту інавгурації Трампа.

За словами видання, Трамп втратив терпіння через небажання Путіна йти на мирну угоду з Україною.

Важливо! Раніше Трамп поставив Москві ультиматум про досягнення перемир'я. Минулого тижня він скоротив його термін з 50 до 10-12 днів. Якщо Росія проігнорує вимоги, США вдарять 100% тарифами по її торгових партнерах.

Проти кого спрямує санкції Трамп?

Першою під удар руйнівних тарифів США може потрапити Індія, яка активно закуповує дешеву російську нафту.

Минулого тижня американський президент запровадив 25% на імпорт індійських товарів до США.

При цьому він пригрозив покарати Нью-Делі ще дужче, звинувативши Індію в тому, що вона нібито купує нафту в Росії, а потім перепродує її, отримуючи високі прибутки.

У вівторок Трамп додав, що може підвищити ставки тарифів для Індії протягом 24 годин.

Індія не була хорошим торговим партнером… Ми зупинилися на 25%, але, думаю, протягом наступних 24 годин підвищу її значно, тому що вони купують російську нафту, живлять військову машину, і якщо вони це робитимуть, я не буду задоволений,

– наголосив Трамп.

Варто знати! Росія відреагувала на погрози Індії. У Москві заявили, що Нью-Делі вільні самі обирати торгових партнерів, а США, мовляв, намагаються "примусити країни відмовитися від торгівлі з Росією".