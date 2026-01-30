Трамп і його сини судяться з Мінфіном США, вимагаючи 10-мільярдної компенсації

Дональд Трамп і двоє його синів подали цивільний позов до федерального суду Маямі. Вони вимагають відшкодування збитків у розмірі 10 мільярдів доларів.

Що відомо про витік декларацій Трампа?

Зокрема, сім'я звинувачує податкову службу США і міністерство фінансів у тому, що відомства нібито не запобігли розголошенню "конфіденційної особистої фінансової інформації" ексспівробітником IRS. Деталі повідомили в BBC.

Йдеться про інформацію щодо їхніх бізнесових та особистих податкових декларацій. Нагадаємо, колишній підрядник IRS Чарльз Літтлджон уже відбуває тюремний термін за витік даних до американських ЗМІ.

Як розгорталася ситуація?

Перед виборами 2016 року Трамп заявив, що не оприлюднюватиме свої податкові декларації, пояснивши це тим, що вони перебувають на перевірці. Так він став першим за майже 50 років кандидатом, який не розкрив ці документи.

Перед кампанією 2020 року Трамп повторив ту саму позицію. Однак у вересні, незадовго до виборів у листопаді, The New York Times опублікувала розгорнутий матеріал про його декларації. Згідно зі звітом, політик сплатив лише 750 доларів федерального податку на доходи в рік, коли виграв президентські вибори, а також не сплачував податків протягом 10 із попередніх 15 років.

У 2022 році Трамп сам оприлюднив ці документи.

У 2023 році Літтлджон визнав себе винним у крадіжці податкових даних Трампа й тисяч інших заможних американців.

Літтлджон визнав себе винним у крадіжці податкових даних Трампа й тисяч інших заможних американців. У 2024 році експідрядника IRS засудили до 5 років ув'язнення.

Чого Трампи хочуть тепер?

У позові зазначено, що IRS і Міністерство фінансів "мали обов'язок захищати та охороняти" таку інформацію від оприлюднення, але "не вжили необхідних запобіжних заходів".

Тож тепер Трамп, його сини – Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп – і Trump Organization вимагають відшкодування в розмірі 10 мільярдів доларів.

Вони переконують, що зазнали репутаційної та фінансової шкоди, а також публічного приниження через витоки в ЗМІ. Видання нібито "несправедливо заплямували" їхню ділову репутацію.

Нагадаємо, раніше Трамп обіцяв виплатити американцям по 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених ним нових тарифів на імпортні товари. Однак наразі президент уникає прямої відповіді на запитання журналістів про це, пише USA Today.

