Трамп заявив, що скасування введених ним тарифів може призвести до економічної руйнації США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що скасування судами його тарифів може призвести до катастрофи. Він пояснив, що йдеться про економічну руйнацію США.

Трамп "анонсував" руйнацію економіки США

На його думку, інші країни будуть використовувати проти Вашингтона антиамериканські мита, передає 24 Канал з посиланням на Трампа у соцмережі Truth Social.

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Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо тарифів, що малоймовірно, це дозволить іншим країнам тримати нашу націю в заручниках своїми антиамериканськими тарифами, які вони використовуватимуть проти нас,

– написав американський лідер.

Він вважає, що таким чином Сполучені Штати дуже постраждають. А особливо економіка країни.

Це означатиме економічну руйнацію Сполучених Штатів Америки!

– наголосив американський президент.