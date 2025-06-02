Трамп заявив, що скасування введених ним тарифів може призвести до економічної руйнації США
- Президент США Дональд Трамп заявив, що скасування його тарифів судами може призвести до економічної руйнації США.
- Трамп побоюється, що інші країни можуть використовувати антиамериканські мита проти США, якщо тарифи будуть скасовані.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що скасування судами його тарифів може призвести до катастрофи. Він пояснив, що йдеться про економічну руйнацію США.
Трамп "анонсував" руйнацію економіки США
На його думку, інші країни будуть використовувати проти Вашингтона антиамериканські мита, передає 24 Канал з посиланням на Трампа у соцмережі Truth Social.
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Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо тарифів, що малоймовірно, це дозволить іншим країнам тримати нашу націю в заручниках своїми антиамериканськими тарифами, які вони використовуватимуть проти нас,
– написав американський лідер.
Він вважає, що таким чином Сполучені Штати дуже постраждають. А особливо економіка країни.
Це означатиме економічну руйнацію Сполучених Штатів Америки!
– наголосив американський президент.
Що відомо про рішення суду?
У середу, 28 травня, Федеральний суд США вирішив, що Трамп перевищив свої повноваження щодо введення мит на імпорт. І це рішення скасувало низку тарифів, зокрема мита у розмірі 10% на всі імпортні товари та 25% на імпорт з Китаю, Мексики та Канади. Однак вже 29 травня Апеляційний суд Федерального округу тимчасово призупинив виконання рішення та дозволив тарифам залишатися в силі на період розгляду апеляції.