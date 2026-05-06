Україна отримає новий транш у рамках Ukraine Facility: коли Києву виплатять 2,8 мільярда євро

Вже у червні Україна отримає сьомий транш допомоги у рамках механізму Ukraine Facility віє Європейського Союзу. Мова йде про підтримку у розмірі 2,8 мільярда євро.

Про це пише Європейська правда з посиланням на посадовця Євросоюзу, який обізнаний з деталями процесів фінансування України.

Джерело видання повідомило, що Рада ЄС наразі розглядає пропозицію щодо імплементаційного рішення стосовно надання Україні сьомого траншу Ukraine Facility. Згідно з його слів, виплата планується на самому початку червня.

Вказана сума – 2,8 мільярда євро – складена на основі проведених Україною реформ. Вони стосуються зокрема зобовʼязань, які Київ обіцяв виконати у 2025 році. І ця сума становить 1,2 мільярда євро.

Також слід додати, що Україна виконала тільки 11 з 20 запланованих кроків, які обіцяла. Це дозволить країні отримати 1,6 мільярда євро.

Нагадаємо, що шостий транш Україна отримала торік. У Мінфіні повідомили, що 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу надійшли у грудні.

Уряд України залучив 2,1 мільярда євро кредитних коштів та 200 мільйонів євро гранту.

Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу,

– йдеться у тексті.

Згідно з інформацією, програма Ukraine Facility була започаткована у 2024 році строком на чотири роки. З того часу до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 мільярда євро, з яких у 2025 році – понад 10,6 мільярда євро.

Зауважте! Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 мільярда євро.

Європейська рада підтримала створення Ukraine Facility 1 лютого 2024 року. Рішення підтримали усі 27 країн-членів Євросоюзу.

Ukraine Facility – це програма загальним обсягом 50 мільярдів євро. Про це повідомляв Денис Шмигаль.

Україна готується до отримання пакета у 2,7 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила Юлія Свириденко. Політикиня про це розповіла 16 квітня. Згідно з її слів, це стало можливим завдяки спільній роботі Уряду та Верховної Ради.

ЗМІ також писали, що за інструментом макрофінансової допомоги, ЄС цьогоріч виплатить Україні 8,35 мільярда євро. Їх передадуть трьома траншами.

Перший – у сумі 3,2 мільярда євро – виплатять найпізніше у червні. Грошова допомога у розмірі 3,7 мільярда євро надійде приблизно влітку або одразу після літа. Останній транш у сумі 1,45 мільярда євро очікується ближче до пізньої осені.