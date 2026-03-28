Три дні поспіль Росія тероризує об'єкти Нафтогазу: загинула людина

Росія продовжує підступні атаки на газовидобувні об'єкти України. Вже три доби поспіль ворог б'є по активах компанії Нафтогаз в одному й тому ж регіоні.

Які наслідки атаки на газовидобуток?

Під удар потрапили об'єкти газовидобутку на Полтавщині, повідомляє Нафтогаз.

Внаслідок атак у ці три дні загинув співробітник компанії.

Маємо болючу втрату. Під час однієї з атак загинув наш колега – 55-річний Роман Чмихун. Він працював оператором технологічних установок,

– розповіли в Нафтогазі.

На місці обстрілів вже працюють усі екстрені служби.

В компанії додали, що цей тиждень особливо складний. Адже Росія не полишає спроб уразити об'єкти Нафтогазу у різних регіонах.

Лише напередодні від ворожих обстрілів постраждало підприємство на Полтавщині, яке забезпечує видобуток газу. На підприємстві зафіксували серйозні пошкодження.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено,

– розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Яких ще втрат зазнав Нафтогаз?

Від постійних атак російської армії страждає не лише Полтавщина. У четвер, 26 березня, ворог вкотре атакував об'єкти Нафтогазу в Херсонській області.

Окупанти завдали ударів з артилерії по Херсонській ТЕЦ. Під час атаки загинула співробітниця компанії.

Працівниця хімічного цеху Ольга Басенко виконувала свою роботу, коли росіяни вдарили по станції і обірвали її життя.

Обстріли Херсонської ТЕЦ – системні. Вони не мають жодного військового сенсу. Це терор,

– наголосили у Нафтогазі.

За словами Корецького, Росія вже близько 40 разів атакувала інфраструктуру Нафтогазу лише від початку 2026 року.

Важливо! У 2025 році загалом зафіксували 229 атак на об’єкти Нафтогазу – більше, ніж за попередні три роки разом узяті. А від початку повномасштабної війни кількість ударів сягнула 401.

Які ще об'єкти атакує Росія?