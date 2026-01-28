Чоловіку відмовили в оформленні пенсії: яка проблема була у трудовій

Перерахунок виплат уже звичний процес для більшості пенсіонерів, проте Пенсійний фонд може відмовити в оформленні та поданні заявки. Причина – записи в трудовій.

Чому відмовили в оформленні пенсії?

Про те, що може бути не так із трудовою книжкою, йдеться у рішенні суду за відповідною справою.

Дивіться також Чотири категорії пенсіонерів: хто отримує найбільші пенсії у 2026 році

Чоловік, який вирішував питання із перерахунком пенсії та звернувся до Пенсійного фонду Полтавської області, – отримав відмову в оформленні виплат за віком.

Рішення пояснили тим, що в довідці за період роботи в колгоспі ПІБ заявника написали скорочено. Крім того, усно в місцевому пенсійному фонді чоловікові пояснили, що трудова написана російською мовою, а тому це невідповідність паспортним даним.

Розв'язати це питання неможливо, бо трудові, які має чоловік, видавали ще в СРСР. Один з документів – у Горлівці, нині це окупована територія. Архівна довідка, яку склали на основі документів з архіву та власних даних від позивача – не є абсолютним підтвердженням.

Тож перед тим, як подати оновлену заяву на перерахування пенсії, чоловікові довелось звертатись до суду, аби підтвердити особу у власних документах.

Що вирішив суд?

Позив чоловіка про факт належності йому документів, зокрема трудової книжки заповненої російською мовою, – задовольнили.

Йдеться про підтвердження особи, надання документам юридичного значення та факту їх належності позивачу.

Коли пенсіонерам можуть не платити пенсію?

Водночас головне управління ПФУ Вінницької області пише про основні причини, за яких виплата пенсії може припинитись.

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон і якщо це місце не передбачено міжнародним договором України;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до закону;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Що ще відомо про пенсійні виплати?

Найближчим часом в Україні планують запустити реформу пенсійної системи, аби підвищити рівень виплат. Зокрема йдеться про оновлення солідарної системи, заміни спецпенсій професійними виплатами та введення добровільної накопичувальної пенсії.

Водночас у Мінсоцполітики анонсували, що пенсії нижче 6 тисяч гривень в Україні не буде. Та постає питання, чи вистачить нам ресурсу на такий план.