ПФУ довго не приймає сканкопії трудової книжки – чи варто хвилюватися

Уже в червні 2026 року в Україні відбудеться повний перехід на електронний облік трудової діяльності, тож громадянам потрібно оцифрувати трудові книжки. Частина українців зробила це завчасно, самостійно завантаживши сканкопії через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Що робити, якщо ПФУ не обробляє заявку?

Однак статус їхніх заяв і досі залишається "В роботі". Чи варто через це хвилюватися – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Кожен четвертий пенсіонер виживає на 3,5 тисячі гривень – де в Україні найвищі пенсії

Насамперед варто зазначити, що постанова ПФУ № 8-3 від 2022 року визначає, які звернення опрацьовують першочергово. Зокрема, йдеться про відомості щодо трудової діяльності:

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося два й менше років;

а також за період до 1 липня 2000 року.

Щодо інших випадків конкретних строків не передбачено.

До слова, у ситуації також розбиралися експерти платформи kadroland. За повідомленнями їхніх користувачів, наразі на опрацюванні перебувають навіть звернення за грудень 2025 року.

Тож громадянам радять не виконувати жодних додаткових дій, якщо в особистому кабінеті відображає статус "В роботі".

Натомість повторно надсилати сканкопії трудової книжки варто лише у ситуації, коли він змінився на "Відхилено".

Зверніть увагу! Штрафів для українців не передбачено, навіть якщо документи подано після 10 червня 2026 року або в разі затримки обробки. Трудовий стаж не "згорить", сканкопії можна завантажити й пізніше, а сам дедлайн ще можуть перенести.

Як оцифрувати трудову книжку самостійно?

Насамперед необхідно авторизуватися на вебпорталі ПФУ через кваліфікований електронний підпис, а підготовлені сканкопії оригіналів документів повинні відповідати таким вимогам:

кольорове зображення у форматі JPG або PDF;

розмір кожного файлу – не більше 1 МБ.

Як оцифрувати трудову книжку: дивіться відеоінструкцію

У розділі "Комунікації з ПФУ", оберіть вкладку "Відомості про трудові відносини". Перевірте автоматично заповнені дані про себе та надайте згоду на їх обробку. Опісля прикріпіть сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку. Натисніть кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

Результат опрацювання своєї заявки можна також дізнатися на вебпорталі. Для цього у розділі "Мої звернення" введіть необхідні параметри та натисніть "Пошук".