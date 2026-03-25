У Росію почали завозити трудових мігрантів зі нової країни через недостачу робочої сили

На тлі нестачі працівників Росія залучає трудових мігрантів зі Шрі-Ланки. Однак уже виникають проблеми із виплатою зарплат і організацією їх працевлаштування.

Про це повідомив посол Росії в Шрі-Ланці Леван Джагарян, пише The Moscow Times.

Що відомо про трудових мігрантів з Шрі-Ланки в Росії?

За словами посла, перші групи працівників з Шрі-Ланки уже прибули та розпочали роботу. Однак у Псковській області виникли труднощі, зокрема затримки з виплатою заробітної плати. Дипломат зазначив, що подібні проблеми можуть ускладнити подальший притік робочої сили з цієї країни.

Раніше посол Шрі-Ланки в Москві Шобіні Гунасекера заявляла про готовність країни постачати Росії як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Вона підкреслила, що Шрі-Ланка традиційно є "експортером трудових ресурсів".

За даними російських опитувань, значна частина компаній уже залучає іноземних працівників або готова це робити. Найбільший попит на них спостерігається у сферах логістики, будівництва та торгівлі, де дефіцит кадрів оцінюється на рівні 40 – 50%.

У 2025 році Росія суттєво збільшила квоти на залучення іноземної робочої сили – до близько 279 тисяч осіб. Це є максимальним показником за останні десятиліття. Водночас за оцінками російських чиновників і аналітиків, країна стикається з мільйонним дефіцитом кадрів і потребує мільйонів нових працівників у найближчі роки.

