Трюдо заявив, що США почали торгову війну проти Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що США розпочали торгову війну проти його країни, запровадивши нові тарифи. Оттава відреагувала на подібні дії Вашингтона.

Канада у відповідь вводить 25% мита на американські товари на суму 155 мільярдів доларів, сповістили у вівторок, 4 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Трюдо відреагував на мита

Коментуючи рішення США, Джастін Трюдо повідомив, що немає "абсолютно жодного виправдання або необхідності" для мит, які Вашингтон наклав на Канаду, і які набрали чинності сьогодні. У відповідь Оттава негайно вводить митні збори на товари США на суму 30 мільярдів доларів.

На решту товарів на суму 125 мільярдів доларів введуть через 21 день. За його словами, дзеркальні мита Канади на американські товари залишатимуться чинними доти, доки США не скасує введені тарифи, наголосивши, що канадці "розумні та ввічливі", але готові боротися.

США розпочали торгову війну проти Канади, свого найближчого партнера та союзника, їхнього найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Владіміра Путіна – брехливого диктатора-вбивцю. Зробіть так, щоб це мало сенс,

– заявив канадський прем'єр.

Також Джастін Трюдо заявив, що через запровадження нових тарифів збирається поскаржитися на США до Світової організації торгівлі та через USMCA (Угода про вільну торгівлю між Сполученими Штатами, Мексикою та Канадою – 24 Канал). Він і звернувся безпосередньо до Дональда Трампа.

"За вісім років, що ми з вами працюємо разом, ми зробили багато чого. Ми підписали історичну угоду, яка створила рекордні робочі місця і сприяла економічному зростанню в обох наших країнах. Ми зробили великі справи разом", – наголосив він, закликавши до продовження співпраці.

До слова, на тлі запровадження мит і проти Мексики президентка країни Клаудія Шейнбаум заявила, що наприкінці тижня оголосить американські товари, до яких застосовуватимуть нові тарифи мит. Зокрема Шейнбаум відкинула "фактологічний бюлетень", опублікований Білим домом США.