90 гривень за літр: на скільки подорожчає дизель найближчими днями

В Україні ціни на дизель прожовжують зростати, тільки за вихідні середня вартість збільшилась на 3 гривні. Водночас на думку експертів цього тижня цінник перетне позначку в 90 гривень.

Скільки буде коштувати дизель в Україні?

Про те, якими будуть ціни на пальне протягом 23 – 29 березня, розповів Сергії Куюн в етері телемарафону "Єдині новини".

Директор консалтингової компанії "А-95" розповів, що ціни на дизель стрімко зростають. За його словами, раніше не можна було уявити, що українці купуватимуть дизель по 70, 80 чи 90 гривень.

90 (гривень – 24 Канал), я думаю, це перспектива цього тижня,

– зазначив Куюн.

Експерт також пояснив, як формується ціна на пальне. Окрім вартості, яку пропонує постачальник на кордоні, потрібно ще довезти пальне до певного українського регіону і створити мінімально вигідні умови для АЗС.

Так, Сергій Куюн розповів, що минулої п'ятниці, 20 березня, литовська компанія пропонувала Україні купувати пальне по 86 гривень. Це означає, що на дорогу до Києва потрібно додати ще +2 гривні. І щоб АЗС хоч трохи заробили – до вартості дизеля додають 3 гривні. Отже, загальна ціна за таким прогнозом уже перевищує позначку в 90 гривень.

Яка ціна на дизпальне в Україні?

На сайті "Мінфін" з'явилися оновлені ціни на пальне в Україні. Так середня вартість за літр дизеля становить 84,22 гривні.

Зауважте! З п'ятниці, 20 березня, ціна зросла на 2,97 гривні.

Водночас у Львові, 23 березня, на місцевих АЗС зафіксували такі показники:

дизель – 89,99 гривні;

бензин А-95 – 77,99 гривні.

Зокрема Укрнафта пропонує дешевші ціни. Про це пишуть Новини.LIVE. Літр бензину там коштує 68,99 – 71,99 гривні, а дизелю – 80,99 гривні.

У Києві ціни на дизпальне стартують з 85,90 гривні за літр. Вартість бензину А-95 коливається в межах 73,90 – 78,99 гривні за літр.

Щодо автомобільного газу, його вартість у столиці найбільш стабільна – 46,98 гривні/літр.

