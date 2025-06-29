Чи підніметься долар: банкір розповів, чого чекати у перший тиждень липня
- Наступного тижня курс долара очікується в межах керованої гнучкості з максимальною позначкою 42 гривні.
- Коридори валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку будуть на рівні 41,6 – 42 гривень за долар.
Наступного тижня регулятор на ринку підтримуватиме балан, а тому курсові зміни, якщо і будуть, то несуттєві. Максимальна позначка, якої може сягнути долар, становить 42 гривні.
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За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, з наступного тижня курсові коливання долара відбуватимуться в межах дії режиму керованої гнучкості.
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Попри те, що очікується різниця між курсами купівлі та продажу, але вона буде мінімальною.
Курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися, хоча такі зміни будуть дрібними. Крім цього, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів.
- Рівень попиту на валюту очікується на 5% – 7% більшим, але Нацбанк через механізм валютних інтервенцій зможе без особливих проблем перекривати різницю між попитом і пропозицією.
- Водночас обсяг валютних інтервенцій впродовж тижня буде на прийнятному рівні – це до 600 – 700 мільйонів доларів.
Зауважте! З 30 червня по 6 липня коридори валютних коливань на міжбанку будуть на рівні 41,6 – 42 гривень, а на готівковому ринку – 41,6 – 42 гривень за долар.