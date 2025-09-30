В банках та на чорному ринку долар втратив ціну за останню добу. Євро ж показало спад лише на чорному ринку. Натомість в обмінниках ціна обох валют навпаки зросла, особливо при купівлі.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 30 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,13 гривні (-10 копійок проти 29 вересня) та продаж по 41,55 гривні (-14 копійок). Дивіться також Заборона на експорт не врятувала: бензин у Росії закінчується Купівля євро проходить по 48,20 гривні (без змін), продаж – по 48,86 гривні (-4 копійки). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-15 копійок), а продати по 41,40 гривні (-10 копійок).

(-15 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 48,70 гривні (-5 копійок), а продаж по 48,85 гривні (-14 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,21 гривні (+27 копійок), а продають по 41,58 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+27 копійок), а продають по (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,63 гривні (+17 копійок), а продають по 49 гривень (-8 копійок). Яким буде курс у жовтні? Як прогнозує банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, у жовтні дія режиму "керованої гнучкості" скоріше за все триватиме і надалі.

Таким чином, попит може зрости, але валютні інтервенції навряд чи перевищать 3,5 – 4 мільярди доларів.

Крім того, у жовтні НБУ може переглянути облікову ставку, адже у вересні все залишилося без змін. Другий місяць осені може стати ключовим місяцем, тенденції якого яскраво проявляться впродовж всього IV кварталу. Зверніть увагу! У жовтні курс долара може коливатися від 41,2 гривні до 42,2 гривні, а курс євро від 47,5 гривні до 49,5 гривні.