Долар у першу неділю квітня: по скільки буде валюта
- Прогнозується, що офіційний курс долара на 1 квітня може коливатися в межах 41,40 – 41,80 гривні.
- З 31 березня по 6 квітня коридори валютних коливань будуть на рівні 41,40 – 42 гривні за долар на міжбанку та готівковому ринку.
Наступного тижня динаміка росту американської валюти залишатиметься стриманою. Це через збільшення облікової ставки, режим керованої гнучкості та інші фактори. Очікується, що долар може перебувати у діапазоні до 41,80 гривні.
Який прогноз долара
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на 1 квітня офіційний курс американського долара може коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. У березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.
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За словами Лєсового, з початку року, попри всю динаміку, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня.
Нагадаю, що 1 січня офіційний курс становив 42,01 гривні за долар.
Лєсовий вказує, що впливатиме на стабільність на ринку такі чинники, як монетарні зміни НБУ, як-от збільшення облікової ставки до 15,5%), дія режиму керованої гнучкості та економічні обставини, адже попри різні обставини розвиток економіки країни не припиняється.
Зверніть увагу! З 31 березня по 6 квітня коридори валютних коливань будуть на рівні 41,40 – 42 гривні на міжбанку та на готівковому ринку.