В ЄС не дійшли згоди щодо цінової стелі на російську нафту, — Bloomberg

Переговори щодо стелі ціни зайшли в глухий кут. Одні країни Європейського Союзу вважають, що ціна повинна бути вищою, а інші — нижчою.

Ще раніше ЄС обговорював цінову стелю на російську нафту в межах 65–70 доларів за барель, що значно вище за собівартість виробництва в Росії.

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Крім того, Росія й так продає свою нафту зі знижками, і така планка матиме мінімальний вплив на торгівлю.

Одні – за, інші – проти

Стало відомо, що Єврокомісія все ж запропонувала обмеження цін в обсязі 65 доларів за барель.

Країни Балтії та Польща заявили, що така пропозиція доволі щедра.

Натомість країни із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче 70 доларів.

Саме тому для узгодження ціни посли ЄС проведутьТакож міністри енергетики ЄС мають зібратися для обговорення заходів, що стримуватимуть ціни на природний газ.

Раніша заява глава Мінфіну США Джанет Єллен встановлювала стелю цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель.

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Обмеження не для всіх

Попри санкції щодо ембарго російської нафти, які запрацюють з 5 грудня, такі країни, як Японія, Хорватія, Болгарія та інші (які не мають виходу до моря), матимуть ліцензії на здійснення транзакцій стосовно постачання сирої нафти з Росії.

Всі транзакції, що стосуються імпорту російської нафти з проєкту "Сахалін-2", будуть дозволені до 30 вересня 2023 року.