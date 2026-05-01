На межі зупинки рейсів: одна країна різко підняла ціни на авіапальне

Найбільший державний нафтопереробник Індії Indian Oil з п’ятниці підвищив ціни на авіаційне пальне для іноземних авіакомпаній. Однак компанія залишила без змін вартість пального для перевізників, які виконують внутрішні рейси.

Як підвищили ціни на авіапальне в Індії?

Про це Indian Oil Corp. повідомила у своїй офіційній заяві, пише Reuters.

Ціни на авіаційне турбінне паливо для міжнародних авіакомпаній у травні підвищили одразу на 76,55 долара за кілолітр.

Таким чином вартість авіапального зросла з 1 435,31 долара до 1 511,86 долара за кілолітр.

Водночас ціни для внутрішніх рейсів у травні будуть значно нижчими – їх збережуть на рівні 1 105 доларів за кілолітр.

Зауважте! Indian Oil формує ціновий орієнтир для всієї галузі в країні. Тобто зростання вартості авіапального в інших переробників – лише питання часу.

Чому зростають ціни на авіапальне?

Компанія змушена була піти на підвищення після того, як низка перевізників попередила про ризик призупинення польотів через гострий дефіцит пального, спричинений війною в Ірані.

Цього тижня Федерація авіакомпаній Індії повідомила про критичну ситуацію в авіації країни у листі до Міністерства цивільної авіації пише Bloomberg.

Галузь перебуває на межі закриття або припинення операцій

– попередили представники федерації.

Річ у тім що авіаційна галузь особливо чутлива до подорожчання пального, адже витрати на нього можуть становити до 40% операційних витрат перевізників. Навіть незначне зростання цін здатне суттєво вплинути на прибутковість компаній і вартість авіаквитків.

Тепер рішення Indian Oil зберегти ціни для внутрішніх рейсів дещо полегшить ситуацію для авіації країни, який перебуває під серйозним тиском.

Також компанія повідомила, що вирішила залишити без змін ціни на дизель, бензин і скраплений газ на травень.

Зауважте! Індійські нафтопереробники переглядають тарифи на пальне на початку кожного місяця.

Чому страждають авіакомпанії по всьому світу?

Авіакомпанії в усьому світі страждають через дефіцит авіапального, який виник через війну на Близькому Сході. Адже Ормузька протока, через яку раніше транспортували п'яту частину світових потреб нафти й газу, фактично залишається заблокованою, поки конфлікт триває вже третій місяць.

Через це виникли перебої з постачання авіаційного пального, а ціни на нього злетіли. У Європі, наприклад, з 18 березня вони досягли історичного максимуму у 1 800 доларів за тонну, після чого трохи знизилися, але незначно.

Дорожнеча і дефіцит вже змушують компанії по всьому світу масово скорочувати рейси:

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa скасує 20 тисяч рейсів у період з травня по жовтень, щоб заощадити на авіапальному.

Найбільша авіакомпанія Європи, Ryanair, заявила, що розглядає можливість скорочення кількості маршрутів.

Компанія United Airlines планує скоротити кількість рейсів протягом наступних двох кварталів.

У Scandinavian Airlines теж заявили, що уріжуть близько 1 000 рейсів через зростання цін на авіапальне.

Авіакомпанія Air New Zealand повідомила про скорочення своїх рейсів приблизно на 5%, або близько 1100, на початку травня.

Приземлення літаків може бути неминучим,

– резюмував представник асоціації ACI Europe Карстен Шпор.

Важливо! Авіаційний експерт Богдан Долінце у коментарі для 24 Каналу зазначив, що через нинішню ситуацію на Близькому Сході скорочення поставок до Європи "може бути суттєво відчутним". За оцінками, дефіцит авіаційного пального настане протягом 3 – 5 місяців, залежно від держави.

Що ще відомо про дефіцит авіапального?

Запаси пального в Європі продовжують стрімко зменшуватися. У найбільшому енергетичному вузлі регіону – Амстердамі, Роттердамі та Антверпені – резерви авіапального й гасу лише за тиждень скоротилися майже на 8% і впали до 646 тисяч тонн. Це найнижчий рівень, зафіксований із березня 2023 року.

На тлі загострення дефіциту авіапального у Брюсселі вже обговорюють можливі кроки для стабілізації ситуації. Про це заявив єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас.

Серед варіантів, які нині розглядає Євросоюз, – імпорт альтернативного авіапального зі США, яке зазвичай не використовується на європейському ринку. Також авіаперевізникам можуть дозволити заправляти більші обсяги пального за межами Європи. Окремо обговорюється тимчасове послаблення правил використання слотів в аеропортах.