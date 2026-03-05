Ціни на бензин шалено ростуть: в уряді прокоментували ситуацію

Президент України Володир Зеленський мав нараду з прем'єркою країни Юлією Свириденко та керівником Нафтогазу. Під час наради йшло обгорення щодо цін на бензин та дизель для населення.

Що відбувається з цінами на бензин в Україні?

Зокрема ситуацію прокоментував очільник Нафтогазу Сергій Корецький.

Корецький наголосив, що це проблема не тільки українська, але ще й європейська. Навіть можна сказати, що світова.

Сергій Корецький Очільник Групи Нафтогаз На 10 гривень ціна на заправках не виросла. Це не відповідає дійсності.

Водночас він підтвердив, що ціни такі змінилися. Індикативно – це 6 гривень.

Тому станом на зараз основна та ключова задача – це уникнути будь-яких перебоїв з постачанням. Зокрема тут є чітке розуміння проблеми, адже є глобальні світові збої логістичних ланцюгів.

Однак експерт запевнив: такі кризи були під час пандемії та на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зокрема події на ринку пального мають досягти свого піка. Але потім "йде падіння".

Також Сергій Корецький додав, що всі компанії зараз працюють для диверсифікації каналів поставок. Тому немає ніяких панічних настроїв щодо постачання.

Згідно з його словами, ціни виросли на світових майданчиках, і це об'єктивна реальність. Однак Укрнафта до мінімум зменшить націнку, яка дозволяє покривати витрати, щоб плавно та спокійно пройти цей період.

Очільник Нафтогазу підкреслив, що згодом шоковий панічний настрій також мине, тому жодних проблем немає.

Зауважте! Володимир Зеленський додав: на що уряд може впливати, то й будуть робити для людей.

Що ще відомо про проблеми з пальним?

Українським АЗ дали дедлайн у три дні. За цей час вони повинні пояснити різке збільшення цін на бензин. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Ситуацію також розкритикував голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. Він наголосив, що не слід дозволяти собі використовувати панічні настрої задля надприбутків. Особливо у країні, де йде війна.

Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу,

– написав Гетманцев.

Зверніть увагу! Він зокрема пригрозив звернутися до Антимонопольного комітету.

Що ще слід знати про пальне?