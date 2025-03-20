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Економіка Тарифи На тлі російських атак: для деяких українців зміняться ціни на електроенергію
20 березня, 15:12
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На тлі російських атак: для деяких українців зміняться ціни на електроенергію

Валерія Моргун
Основні тези
  • З березня 2025 року мешканцям Зеленодольська знизили тариф на світло через наслідки російських атак.
  • Знижений тариф на електроенергію становитиме 2,64 гривні за 1 кіловат-годину для жителів багатоквартирних будинків.

Деяким українцям з березня 2025 року знизили тариф на електроенергію. Мова йде про мешканців Зеленодольська.

Тарифи на світло знизяться для деяких українців

Так внаслідок атаки з боку Росії, 11 тисяч мешканців міста Зеленодольська залишилися без централізованого опалення, пише 24 Канал з посиланням на Зеленодольську міську територіальну громаду.

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Розуміючи критичність ситуації, виконавчий комітет Зеленодольської міської ради разом з Дніпропетровською ОВА відразу розпочали роботу задля зниження тарифу на електроенергію,
– йдеться у дописі на сторінці в Facebook.

Зокрема було оперативно було проведено перемовини та листування з такими установами:

  • Міністерством енергетики України;
  • НКРЕКП;
  • Державною інспекцією енергетичного нагляду;
  • АТ ДТЕК "Дніпровські електромережі";
  • ПрАТ "Центральна енергетична компанія";
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги";
  • Компанією ДТЕК;
  • ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Зверніть увагу! З 1 березня для жителів багатоквартирних будинків міста Зеленодольська буде застосовуватися знижений тариф на електроенергію – 2,64 гривні за 1 кіловат-годину.