Енергоринки в паніці: через війну на Близькому Сході газ знову дорожчає

Війна на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки та порушувати морські постачання. Через це ціни на природний газ у Європі знову різко зросли.

Як ростуть ціни на газ?

У понеділок, 9 березня, еталонні ф’ючерси на газ підскочили на 30%, продовживши найбільше тижневе зростання з часів енергетичної кризи, пише Bloomberg.

Ф’ючерси на природний газ у США також зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Однак для газового ринку Європи ситуація особливо складна, говорять фахівці. Річ у тім, що європейські країни перебувають зараз у вразливому становищі, оскільки виходять із зими з вичерпаними запасами у сховищах.

Це означає, що цього літа ЄС доведеться купувати більше партій скрапленого природного газу, щоб поповнити запаси. Але водночас європейські покупці будуть змушені конкурувати за газ із країнами Азії, постачання якого може бути обмеженим через війну в Ірані.

Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому енергетичному ланцюжку. Зараз ми бачимо, що перебої з поставками триватимуть близько трьох місяців,

– пояснює експертка з енергетики Флоренс Шміт із Rabobank.

Все це підвищує ціни на блакитне паливо.

Важливо! Станом на восьму ранку ф’ючерси на газ із поставкою наступного місяця на нідерландському хабі зросли на 20% – до 64 євро за мегават-годину. А цей хаб є головним орієнтиром у Європі.

Як ростуть ціни на нафту?

Ціни на газ зросли слідом за вартістю нафти. У понеділок нафта здорожчала більш ніж на 25%, досягнувши найвищих показників із середини 2022 року, пише Reuters.

Вартість нафти перевищила 100 доларів за барель. Адже дедалі більше великих виробників на Близькому Сході скорочують видобуток, а Ормузька протока фактично залишається закритою.

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 24,96 долара (на 27%) – до 117,65 долара за барель.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 25,72 долара (на 28,3%) – до 116,62 долара за барель.

Аналітики попереджають, що ріст цін на нафту Brent може стати найбільшим одноденним стрибком цін в історії.

Зауважте! Минулого тижня ціни вже різко підвищилися. Нафта Brent подорожчала на 27%, а WTI – на цілих 35,6%.

Чому газ дорожчає?