Газ у Європі рекордно дорожчає: які є ризики для України та що буде з пальним

На тлі розгортання нової ескалації на Близькому Сході ціни на газ у Європі різко зросли. Річ у тім, що європейський ринок миттєво відреагував на удари Ірану по одному з енергетичних об'єктів Катару, який виробляє СПГ. Попри те, частка імпорту природного газу до ЄС з цього регіону складає невеликий відсоток.

Крім того, ситуація відобразилася і на цінах на пальне, зокрема в країнах ЄС та Україні, вартість деякого виду бензину вже подорожчала на приблизно 4 гривні.

24 Канал дізнався, наскільки зросли ціни на газ у Європі та чому експерти вважають це короткостроковим ефектом, які ризики на цьому тлі є для України та чому пальне на АЗС суттєво зросло.

Як ескалація на Близькому Сході вдарила по цінах на газ у Європі?

Ціни на газ на газовому хабі TTF у Нідерландах, станом на 2 березня, склали 43,30 євро за мегават-годину, свідчать дані на Yahoo Finance та ICE. Вже 3 березня, за даними Investing.com, ціна сягнула 54,15 євро, але згодом опустилася до позначки в 51,77 євро 5 березня.

Для порівняння: перед загостренням ескалації між США та Ізраїлю з Іраном, станом на 27 лютого, ціна становила майже 32 євро за мегават-годину.

Чим важливий газовий хаб TTF у Нідерландах: є одним із найважливіших центрів торгівлі газу в Європі й основним орієнтиром для європейських цін. Цей хаб з'єднує постачання LNG (СПГ) та трубопровідного газу.

Річ у тім, що такий різкий стрибок ціни на СПГ у Європі був спровокований припиненням виробництва природного газу компанією QatarEnergy через іранські атаки на їхній комплекс у Рас-Лаффані, що у Катарі.

Експортне підприємство компанії, що було пошкоджене, забезпечує близько п'ятої частини світових постачань СПГ. Через це ф'ючерси на еталонний газ у Європі зросли найбільше з часів кризи 2022 року, зазначили у Bloomberg. Відтак 2 березня підвищення цін склало 50%.

Наразі відомо, що Катар повністю зупинив виробництво СПГ, а відновлення нормального рівня виробництва відбудеться щонайменше впродовж місяця, повідомив Reuters з посиланням на джерела.

Як пояснює під час розмови з 24 Каналом енергетичний експерт Володимир Омельченко, ситуація з цінами на газ в Європі наразі залежатиме, перш за все, від того, скільки триватиме ескалація на Близькому Сході.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Звичайно, що чим довше все триватиме, тим вищими триматимуться ціни на газ. Втім можливі діапазони ціни зростання поки важко прогнозувати.

Річ у тім, що Катар є одним із провідних експортерів СПГ у світі. І частка, яку країна постачає до Євросоюзу, складає близько 7%. Водночас безперечним лідером є американський СПГ – його частка складає понад 60%.

Попри суттєву різницю, навіть 7% у такій ситуації є немалим відсотком, враховуючи низький рівень запасів у підземних сховищах ЄС,

– каже пан Володимир.

Експерт вважає, що накладання цього фактору із ситуацією на Близькому Сході призвело до так званого синергетичного ефекту, коли дві негативні події наклалися одна на одну, що і призвело до стрибка ціни. Якби запасів було більше в підземних сховищах, то теперішня ситуація не сильно вплинула б на ціну.

Зверніть увагу! Ще на початку лютого цього року в публікації Deutsche Welle повідомлялося, що рівень заповнення європейських газових сховищ впав до майже 40%, що є найнижчим показником з 2022 року. Пояснюють такий стан низькими температурами, що трималися впродовж цієї зими у більшій частині Європи. Водночас ціна на природний газ тоді трималася на рівні 35 євро за мегават-годину, що майже на 10 євро менше, ніж торік в аналогічний період.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук для 24 Каналу натомість пояснює, що ситуація з цінами на СПГ на європейському рівні передусім стосується короткострокового сегмента – тобто угод з постачанням "сьогодні/завтра".

Загалом існує довгостроковий ринок, де укладаються контракти на постачання газу чи нафти – умовно на пів року та більше – з чітко прописаними умовами, ризиками та фіксованою ціною.

А є біржа, де котирування змінюються доволі миттєво залежно від подій.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних досліджень Поки що казати, що ескалація на Близькому Сході вплине суттєво на ринок нафти, нафтопродуктів та СПГ, не можна. Це все лише відображається на спотових ринках (біржах), де зараз швидше за все тестують реакцію споживачів на подію. І ось такі ринки створюють напружену ситуацію.

Крім того, Корольчук додає, що на європейському ринку газу з Близького Сходу насправді не так і багато, зокрема лише з Катару.

Як ріст цін на СПГ вплине на вартість газу в Україні?

Через те, що Україна нарощує імпорт СПГ, зокрема з країн Європи, ситуація з ціною може відбитися й на ній. Водночас за словами Омельченка, ескалація на Близькому Сході та зростання на фоні цього цін у Європі наразі негативно не вплине на населення України. Адже ціна на природний газ для українців залишається фіксованою у мовах воєнного стану.

Але інша справа – промисловість. НАК "Нафтогаз" експортує значну кількість газу саме з країн Європи. А у теперішній період закачувати газ в підземні сховища потрібно відразу для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону,

– каже енергетичний експерт.

Варто врахувати те, що СПГ закуповується не щодня, а по вкладених контрактах. Відповідно раз у певний період. Таким чином теперішні постачання СПГ були закуплені ще за старими цінами.

Гадаю, що "Нафтогаз" зважаючи на ситуацію наразі не буде закуповувати великий обсяг СПГ, й буде намагатися орієнтуватися на запаси та на газ власного видобутку, адже зима закінчилася, очікується потепління, відповідно зменшилося і споживання,

– припускає Омельченко.

Треба пам'ятати й те, що високі ціни на газ відобразяться загалом на економіці України, адже це знижуватиме конкурентоздатність української продукції.

Крім того, ріст вартості газу впливатиме ще й на вартість електричної енергії. Бо газ є одним із джерел її виробництва не тільки в Україні, але і в ЄС.

Важливо! За даними ExPro Consulting, з початку цього тижня ціни на природний газ в Україні на тлі подорожчання цін у Європі зросли на 20% – до 27,8 тисячі гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ. Наразі це найвища позначка з червня 2025 року. Втім ціни на газ для споживачів залишаються фіксованими.

Чому нафта може коштувати понад 100 доларів?

Крім атак на підприємство щодо виробництва СПГ в Катарі, Іран завдав ударів ще й по одному із найбільших НПЗ в Саудівській Аравії, що призвело до призупинення виробництва нафтопродуктів на ньому.

Втім Омельченко пояснює, що напротивагу ситуації з СПГ, Європа не має великої залежності від нафтопродуктів саме з Близького Сходу, адже володіє власними нафтопереробними заводами. Водночас реальний вплив на ситуацію з пальним у ЄС залежатиме саме від сирої нафти, яка подорожчала.

Відповідно вартість пального в країнах ЄС вже значно зросла:

За даними порталу Fuelо, середня ціна на бензин А-95 в Німеччині, станом на 5 березня, досягла однієї із найвищих цін поміж інших країн – 1,97 євро за літр. А літр дизелю коштує 1,96 євро (за середнім банківським курсом в Україні на сьогодні, це 99,5 гривні та 99 гривень за літр відповідно).

Середня ціна бензину у Франці дещо нижча – 1,83 євро за літр (92,5 гривні), а за дизпальне – 1,87 євро (94,5 гривні).

Варто додати, що ситуацію із пошкодження НПЗ у Саудівській Аравії – це радше інформаційна кампанія, яка вигідна Росії та Ірану. Їм вигідно розкрутити ситуацію так, щоб зросли ціни на сиру нафту,

– каже він.

Корольчук розповідає, що якщо згадати попередні випадки ескалації – як-от торік влітку, коли напружена ситуація між Ізраїлем та Іраном протривала до двох тижнів, – то вони закінчувалися лише ударами по ключових військових об'єктах обох держав. Але вплив на вартість нафти все ж відбувся.

Серед прикладів є й випадки, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, ціна на нафту сягнула орієнтовно 125 доларів за барель. І тоді головним фактором такого росту була паніка внаслідок війни, а не дефіцит,

– нагадує Юрій Корольчук.

Відповідно якщо ж ескалація на Близькому Сході перейде до сухопутної операції (наразі є малоймовірним, але можливим), то це справді може призвести до різкого росту ціни на нафту на довгостроковий період.

Поки що в історії ціна не перевищувала максимуму в 140 доларів за барель у 2008 році. Припускаю, що за таких умов ми можемо побачити такий стрибок ціни знову,

– прогнозує експерт.

Наразі вартість нафти марки Brent становить 83,72 долара за барель, а нафта марки WTI – майже 77 доларів за барель, свідчать дані TradingEconomics.

Перед початком операції США та Ізраїлю ціни еталонних марок нафти складали: 65,46 долара за барель для WTI та 72,82 долара за барель для Brent.

Чому ситуація із суттєвим подорожчанням пального є перебільшеною?

За словами Корольчука, через Ормузьку протоку, яка зараз фактично заблокована, проходить лише 3% нафти для європейського ринку. Переважно нафта надходить до Європи з Норвегії, США та з африканських країн.

Річ у тім, що Перська затока більше працює саме на азійський ринок. І саме там було б логічно бачити здорожчання нафтопродуктів. Натомість ми бачимо його в європейській частині, зокрема в Україні,

– зауважує пан Юрій.

Загалом, на його думку, ситуація, яка склалася з пальним, є перебільшеною, адже є законтрактовані партії пального, які ввозяться в Україну. Їхня ціна вже визначена.

Тобто фактично пальне, яке ще навіть не в Україні, вже куплене. І його ціна реально становить орієнтовно 60 гривень за літр. Втім мережі на фоні всіх подій дозволяють собі встановлювати власну ціну, яка набагато дорожча. І відбувається таке передусім через відсутність контролю на ринку пального.

Проблема у тому, що немає довгострокових контрактів. Їхня наявність гарантувала б відсутність такого різкого подорожчання. Саме держава повинна змушувати власників мереж АЗС, трейдерів працювати за такими угодами, бо це, у першу чергу, захист споживача,

– підсумовує Корольчук.

Наприклад вчора, 4 березня, ціни на бензин у деяких мережах АЗС України підскочили аж до 80 гривень за літр. Водночас сама ж вартість часто залежить як від регіону, так і від мережі.

До слова, дані Консалтингової групи А-95 свідчать, що станом на 4 березня, середня вартість видів бензину в Україні коливається від 67 до 63 гривень за літр.

Бензин А-95 коштує 67,20 за літр, а бензин А-92 – 63,78 за літр.

Натомість дизпальне коштує трішки дорожче, аніж бензин А-95 – 67,40 гривні за літр.

Але ще 27 лютого вартість за бензин А-95 складала 61,84 гривні за літр, а за бензин А-92 – 59,75 гривні за літр. Дизпальне коштувало 61,60 гривні.

До речі, Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, припустив, що впродовж тижня можна очікувати ріст пального в середньому на 2 – 3 гривні. Це можуть сприйняти, як сигнал до негайної купівлі пального, що є негативною історією.

Цікаво! У випадку розвитку апокаліптичного сценарію розвитку ескалації на Близькому Сході із розгортанням сухопутних військ, деякі мережі АЗС в Україні можуть підвищити ціни на пальне навіть до 90 – 100 гривень за літр, якщо не вжити заходів.

Омельченко теж висловлює занепокоєння на ситуацію з цінами на пальне в Україні, адже крім контрактів, є ще й запаси пального.

В цьому контексті необхідно, щоб Антимонопольний комітет посилив моніторинг ринку і карав тих, хто порушує конкурентну політику,

– заявив пан Володимир.

З початку року ціна на пальне в Україні в середньому вже зросла на 5 гривень. І реальне здорожчання пального в найближчі 3 – 4 тижні, якщо ескалація на Близькому Сході не триватиме довго, не передбачається.