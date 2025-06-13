Є повідомлення, що іранці були на завершальному етапі будівництва одного із підземних бункерів, які не змогла б розбити навіть найпотужніша зброя. Військовий експерт Давид Гендельман розповів 24 Каналу, що атака 13 червня пов'язана не лише із цим, адже ізраїльська влада зрозуміла, що більше відтягувати не можна.

Дивіться також Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю і чи долучаться США

Чому Ізраїль атакував Іран

Давид Гендельман зауважив, що іранський ядерний проєкт ізраїльська влада вважала серйозною загрозою для Ізраїлю. Проте довгі роки намагалася перешкодити його розвитку, залучаючи розвідку, диверсійні методи та політику.

Зважаючи на прогрес, який здійснив Іран останнім часом, у розвитку ядерної зброї, за даними розвідки, зараз був найбільш вдалий момент для завдання удару. Іран дійсно надто близько наблизився до мети (створення ядерної зброї – 24 Канал),

– сказав він.

На думку військового експерта, Ізраїль підібрав найкращий момент, щоб завадити іранцям виготовити власну ядерну зброю, адже, якби там зволікали, то через деякий час могло бути надто пізно.

Цікаво, що авіаудари Ізраїлю по ядерних та військових об'єктах Ірану, за словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, можуть стати переломним моментом у конфлікті на Близькому Сході. Ізраїль вже знищив ключових представників іранського військового керівництва, а Іран може відповісти, зокрема, блокуванням Перської затоки, що матиме глобальні наслідки.